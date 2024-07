Equilíbrio e Harmonia sob a Influência do Número 6

A semana de 1 a 7 de julho é marcada pela influência poderosa do número 6, resultante da redução do número 15 (1 + 5 = 6). Este período carrega uma energia especial, pois julho também é um mês universal regido pelo número 6.

A coincidência das vibrações reforça a necessidade de equilíbrio, amor, responsabilidade e harmonia.

O número 15 traz consigo a energia de transformação e libertação.

Em numerologia, o 15 é muitas vezes visto como um número cármico, indicando a superação de desafios e a busca por equilíbrio.

Esta vibração implica que, durante esta semana, seremos chamados a enfrentar e resolver questões antigas, particularmente aquelas relacionadas com a nossa vida emocional e os nossos relacionamentos.

A presença dupla do número 6, tanto no regente da semana como no mês universal, amplifica a sua influência.

O 6 é um número associado ao lar, à família, ao cuidado e ao serviço aos outros.

Durante este período, sentiremos uma necessidade maior de cuidar dos nossos entes queridos e de criar um ambiente de harmonia à nossa volta.

Este é um momento propício para fortalecer laços familiares e resolver conflitos que possam existir.

No entanto, a energia do número 15 alerta-nos para não cairmos em padrões de dependência ou sacrifício excessivo.

É crucial encontrar um equilíbrio entre dar e receber, entre cuidar dos outros e cuidar de nós próprios.

Este período é uma excelente oportunidade para praticar o amor-próprio e estabelecer limites saudáveis, enquanto nutrimos as nossas relações com carinho e compreensão.

Além disso, o número 6 também está ligado à responsabilidade e à justiça. Durante esta semana, seremos chamados a agir com integridade e a assumir a responsabilidade pelas nossas ações.

Este é um momento para refletir sobre as nossas escolhas e fazer ajustes necessários para alinhar a nossa vida com os nossos valores mais profundos.

Em resumo, a semana de 1 a 7 de julho, sob a regência do número 15 e a influência do número 6, é um período de transformação, equilíbrio e harmonia.

Aproveite esta energia para fortalecer as suas relações, cuidar de si e dos outros, e buscar um equilíbrio saudável em todas as áreas da sua vida.

Eva Veigas