O Anjo Nith-Haiah rege desde o dia 22 a 26 de Julho e a sua essência é Sabedoria, a que vem do alto e ajuda a redescobrir e compreender todos os mistérios do Universo e a grandiosidade do Criador. Esta Sabedoria ajuda a descobrir a verdade dos mistérios ocultos, do que está por detrás da aparência uma vez que o real é um sinal que oculta algo muito mais amplo. Nith-Haiah..

Na Invocação pedimos ao Anjo: , Senhor, faz que as minhas ambições sejam vastas, não para projectar nos meus irmãos a imagem da minha personalidade, mas para reflectir neles os Teus divinos poderes.

Na Exortação Nith-Haiah diz-nos: Quando tu e Eu tivermos conversado, dominarás as forças da Natureza, conseguirás restabelecer os equilíbrios para nunca mais ficares submetidos ao vai-e-vem da Lei da Polaridade.

Os dons do Anjo Nith-Haiah são entre outros: revelações e premonições em sonhos; crescimento da espiritualidade para contemplar Deus; proteção contra a magia negra, bruxas e demónios.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Villas Raposo

anjodaguarda@sapo.pt