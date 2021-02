O Anjo Mehiel rege entre o dia 5 a 9 de Fevereiro a sua essência é Vivificação que é a força que nos permite ir ao fundo das coisas, que nos permite instaurar o pensamento do Eu Superior na nossa realidade material, num processo vivencial de busca de entendimento do milagre da Vida, da nossa realidade como seres espirituais e divinos.

Na Invocação pedimos ao Anjo:, Mehiel espero de Ti, Senhor, que utilizes os meus talentos para instruir os homens sobre as verdades eternas.

Na Exortação Mehiel diz-nos: Peregrino, através de ti todos deverão ver a Harmonia do Universo; todos deverão sentir os contrastes, perceber as matizes.

Os dons do Anjo Mehiel são entre outros: inspiração para escrever e facilidade para a difusão; ser famoso na literatura; ajuda a não se comprometer em empresas infelizes.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Raposo

anjosdaguarda@sapo.pt