O Anjo Mahasiah rege entre o dia 10 a 14 de Abril a sua essência é Vitriol, usada pelos alquimistas para retificar a obra. Permite rectificar de imediato, o erro acabado de se vislumbrar e mesmo antes de se materializar. Só então, possamos avançar no caminho da realização material, em paz e com sabedoria.

Na Invocação pedimos ao Anjo: Mahasiah, não permitas que as virtudes que acumulaste na minha alma se tornem obstáculo à minha evolução.

Na Exortação Mahasiah diz-nos: Eu restituir-vos-ei a dignidade perdida, e de Mim recebereis o mandato de dar de novo mundo à Terra a sua primitiva inocência.

Os dons do Anjo Mahasiah são entre outros: viver em paz com todo o mundo; conhecimento das ciências elevadas, da filosofia oculta e da teosofia; facilidade na aprendizagem; melhorar as qualidades do corpo e da alma.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Raposo