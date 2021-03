O Anjo Jabamiah rege entre o dia 6 a 10 de Março e a sua essência é Alquimia que nos permite transmutar todos os metais a começar pelos que compõem o nosso organismo, permitindo-nos trocar as peças usadas e maltratadas para melhoraria da qualidade dos nossos componentes internos no processo evolutivo da auto-consciência.

Na Invocação pedimos ao Anjo: Jabamiah

Senhor produtor de todas as coisas, faz de mim o receptáculo vivo e consciente do Teu Verbo.

Na Exortação Jabamiah diz-nos: Em mim encontrarás, Peregrino, um banho de Pureza. As minhas águas deixam de ser amargas para todos os que decidam bebê-las e Eu quero que tu sejas na Terra o cantor que proclama as maravilhas que Eu represento.

Os dons do Anjo Jabamiah são entre outros: expressa a fecundidade de Deus e Dele se pode obter tudo; a regeneração das naturezas corrompidas; recuperação dos direitos perdidos e da saúde; converter-se num conhecido filosofo.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Raposo