O Anjo Iezalel rege entre o dia 21 e 25 de Maio a sua essência é Fidelidade que nos permite ser fieis às virtudes do Amor, da Sabedoria. Esta Fidelidade não é a deste mundo, mas está relacionada com a ordem divina e é um chamado do nosso Eu Superior a fazermo-nos cumprir enquanto seres divinos a ter uma experiência humana. Esta Fidelidade é como uma bússola pois, é uma ligação constante ao manancial do Amor Divino.

Na Invocação pedimos ao Anjo: Iezalel dá-me Senhor a justa medida das tuas virtudes, para a minha não ser o juiz absoluto de todos os meus actos, nem a minha imaginação pretenda ser a dirigente da minha vida.

Na Exortação o Anjo Iezalel diz-nos: Peregrino dei-te uma grande habilidade para convencer e tu exprimes com graça ideias brilhantes. A tua caminhada humana é agradável, fácil, comoda e por isso a tua primeira preocupação deve ser: partilhá-la.

Os dons do Anjo Iezalel são entre outros: fidelidade conjugal e reconciliação entre esposos; boa memória; habilidade na execução de qualquer tarefa; protecção contra o erro a ignorância e a memória.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Villas Raposo