O Anjo Hekamiah rege entre os dias 6 e 10 de junho e a sua essência é a lealdade que nos impulsiona para cima, pois só inspira lealdade aquele que possui domínio sobre tudo o que é inferior. Esta lealdade de Hekamiah ajuda-nos contra os traidores e a obter vitória sobre o inimigo, libertando-nos dos inimigos.

Na Invocação pedimos ao Anjo: Hekamiah, se Tu me designaste a mim, para construir um novo universo, para ser o que assinala aos homens o seu mais além, deves apoiar e encorajar a minha ação. Senhor Hekamiah mantém a minha conexão com as Tuas altas frequências.

Na Exortação o Anjo Hekamiah diz-nos: peregrino, compete-te transportar aos ombros, o peso do Mundo; coube-te a ti a tarefa de o enobrecer, de mostrar aos irmãos que te seguem as virtudes mágicas que a criação encerra. Com toda a força do Meu sopro: eu grito! Eu chamo-te: acorda! A obra do eterno está órfã de chefes.

Os dons do Anjo Hekamiah e as bênçãos que nos pode dar são: proteção dos superiores; lealdade de uma pessoa e de si próprio; vitória contra os inimigos e proteção contra as ciladas dos rebeldes e dos traidores.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Villas Raposo