O Anjo Caliel está regente entre nós desde o dia 17 a 21 de Junho e a sua essência é Justiça que nos permite distinguir o que é justo, nas diversas situações da vida. Com as energias de Justiça não cometeremos certos erros, pois o sentido do justo impedir-nos-á de o fazer. Com Caliel ocorre o triunfo sobre a adversidade, a primazia da verdade e o resplandecer da Justiça.

Na Invocação pedimos ao Anjo: Caliel: Permite Senhor, que a minha inteligência esteja sempre ao serviço de causas justas. E quando as Tuas forças me fizerem ir para além de mim mesmo, fica a meu lado para me inspirares prudência.

Na Exortação o Anjo Caliel L diz-nos: Eu quis que tu fosses, Peregrino, o mensageiro da minha justiça… É assim que eu quero que tu actues em Meu Nome, com toda a veemência de que o verbo é capaz para a pureza do inocente ser bem notada e a traição do falso testemunho bem evidente.

Os dons do Anjo Caliel e as bênçãos que nos pode dar são: socorro na adversidade; vitoria da verdade nos litígios e triunfo da inocência; delação dos culpados e dos falsos testemunhos; distinção no exercício da magistratura; proteção contra escândalos e a vilania.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Villas Raposo ~

anjodaguarda@sapo.pt