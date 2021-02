ALECRIM - a erva sagrada da alegria e do Arcanjo Gabriel. Traz clareza de ideias, Intuição, purificação, harmonização, proteção, calma, paz, tranquilidade, sucesso para projetos e negócios, energias elevadas. Muito útil também em momentos de falta de clareza e períodos de confusão, pois ajuda a clarificar, tomar decisões, etc.

SÁLVIA BRANCA - erva sagrada muito poderosa! Limpa, purifica e protege pessoas e ambientes carregados. Excelente também para a manutenção regular das energias. A Sálvia Branca afasta espíritos obsessores e transmuta todo o tipo de energias negativas, incluindo trabalhos de magia de baixa vibração, invejas, pragas, etc

LOURO - Intuição, proteção, abundância financeira, prosperidade, sucesso, purificação, harmonização, boa sorte, força, brilho, êxito, superação, vitória!

ARRUDA - também excelente para proteção e limpeza de ambientes carregados. A planta em vaso é excelente para purificar o ambiente e proteger da inveja e mau olhado. Se quiser seguir a tradição, coloque um vaso de arruda à entrada da sua casa, do lado esquerdo da porta.

ALFAZEMA - adorável! Com propriedades relaxantes e de bem estar, acalma e limpa os ambientes, pessoas, plantas, animais, tudo! Auxilia na concentração, nos estudos, no bom sono e descanso, na harmonia, na calma, na paz de espírito, na tranquilidade, no saber aproveitar e desfrutar de cada momento abençoado da vida!

CRAVINHO - ou Cravo da Índia, é um protetor exímio da nossa energia pessoal. Protege da inveja, olho gordo e todo o tipo de energias negativas. Purifica pensamentos e emoções negativas, traz leveza, luz, bem estar, harmonia, abundância e Prosperidade.

CANELA - prosperidade, abundância, boa sorte, amor, sucesso, Intuição, paixão, ação, motivação, intensidade, power!

As ervas sagradas auxiliam na superação de crenças e obstáculos que limitam o nosso crescimento. Ajudam a expandir a nossa aura e a elevar a nossa vibração quando assim o permitimos e colaboramos.

Lembre-se sempre de agradecer aos Amados Seres de Luz da Mãe Natureza! No livro “A Magia dos Anjos e dos Seres da Natureza" pode encontrar mais informação sobre as ervas sagradas. Mil bênçãos cintilantes!!

Joana Barradas

Licenciada em Serviço Social

Autora portuguesa – Sensitiva dos Anjos e dos Seres da Natureza

Livros: «A Magia dos Anjos e dos Seres da Natureza» e «Oráculo Mágico dos Anjos e dos Seres da Natureza»

