De 30 de abril a 23 de maio 2023

Signos mais favorecidos: Touro, Virgem e Capricórnio

Vénus, o segundo planeta do sistema solar, exerce um fascínio singular na constelação de Touro.

Seu brilho intenso e sua proximidade aparente com a Terra tornam-no objeto de admiração desde tempos antigos.

Na mitologia, Vénus é associado à deusa do amor e da beleza, inspirando poetas, artistas e astrônomos ao longo dos séculos.

Na constelação de Touro, Vénus adquire um significado particular, destacando-se entre as estrelas como um farol celestial que guia os navegantes noturnos.

Contemplar Vénus na constelação de Touro é uma experiência que nos convida a refletir sobre nosso lugar no cosmos. Sua beleza celestial e seu mistério evocam um senso de maravilha e admiração,lembrando-nos da vastidão e da grandiosidade do universo que nos cerca.

O planeta do amor no signo de Touro exala sensualidade, as artes lúdicas ficam favorecidas, temos uma maior necessidade de amar e sermos amados.

A vida financeira fica mais facilitada, mas também temos uma tendência natural para efetuar mais gastos.

A partir do dia 13 de maio começa a juntar-se a Júpiter e a Úrano, tornando assim o mês de maio repleto de oportunidades e de sorte!

Cristina Candeias