Os eclipses são acontecimentos astronómicos que ocorrem devido às trajetórias da Lua e da Terra e à sua interação com o Sol, o astro-rei da nossa galáxia, responsável pela vida na Terra. Por estarem envolvidos os astros que mais nos afetam, os eclipses têm sempre um forte impacto nas nossas vidas, independentemente de serem visíveis no lugar da Terra onde nos encontramos, ou não.

A influência de um eclipse não se manifesta de imediato ou de forma diretamente explícita; ele afeta-nos através de situações que vêm ao nosso encontro e que, muitas vezes, só relacionamos mais tarde.

Neste caso, o primeiro eclipse de 2023 é um eclipse total do Sol, o que significa que a Lua se encontra posicionada entre a Terra e o Sol, “encobrindo-o” temporariamente.

O Sol representa o eu, a nossa identidade e, por isso, quando há um eclipse solar há aspetos da nossa identidade que podem ser postos a descoberto ou revelados, ou que podem sofrer uma importante mudança.

Este eclipse solar é bastante importante porque ocorre no signo Carneiro, no qual se encontra o Sol e a Lua, sendo também muito curioso o facto de ser a segunda Lua Nova em Carneiro que temos este ano. Existe, portanto, uma energia de “fim de ciclo”: aquilo que começou na primeira Lua Nova em Carneiro, a 21 de março, poderá ganhar novos desenvolvimentos nesta segunda Lua Nova, ou mesmo chegar ao fim.

O eclipse solar de 20 de abril pode:

- Trazer encontros ou reencontros inesperados, com pessoas que marcaram o seu passado;

- Trazer revelações importantes para o desenvolvimento de situações que estão em curso;

- Trazer novas informações que o ajudam a tomar uma decisão ou a formar uma opinião bastante diferente em relação a alguém;

- Pôr em destaque facetas da sua personalidade que não costumam estar em evidência;

- Ajudá-lo a descobrir a dimensão da sua força interior e competências que desconhecia.

Uma vez que tanto o Sol como a Lua se encontram em Carneiro, estão em primeiro plano os assuntos que se relacionam de forma mais direta com este signo. Carneiro, sendo o primeiro signo do Zodíaco, é aquele que tem um sentido de identidade e afirmação individual mais vincado.

Questões relacionadas com os seus direitos pessoais, aquilo que você é, o seu lugar nas áreas onde se move, os seus limites, aquilo que aceita, o que procura e o que tolera serão questões que podem aflorar de uma forma mais marcada neste período.

O eclipse solar de dia 20 de abril traz-nos a oportunidade de defender aquilo que queremos e o nosso valor, trazendo a todos os signos a garra, a determinação e a coragem que caraterizam Carneiro.

Evite as atitudes irrefletidas, pois a impulsividade pode jogar contra si. Avalie as consequências das suas escolhas e pondere bem. Depois de feita essa avaliação, avance sem ter medo e confie no seu instinto e na sua capacidade!