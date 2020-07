Este período traz uma energia muito especial às nossas vidas, já que Leão é o signo regido pelo Sol e, por isso, quando se encontra neste signo o Sol irradia um magnetismo ainda mais poderoso.

Quando o Sol passa pelo signo Leão sente-se "em casa", já que este é o signo do qual é regente. Em Leão, o Sol impele-nos a exteriorizar o que sentimos e a mostrar o que valemos. Este é o signo do brilho, do carisma, da fama e da glória. Naturalmente que há nativos deste signo mais discretos, mas mesmo esses são pessoas que se destacam pela excelência e pelo toque pessoal que dão a tudo o que fazem. Leão abomina as banalidades e detesta ser igual a todos os outros, procurando sempre elevar-se acima do comum. Por isso, quando o Sol transita por este signo a energia dominante favorece a coragem e a ousadia. Este é um período favorável para a expressão artística, para a publicação de trabalhos, para avançar com ideias e projetos que tenham a marca individual de cada pessoa.

Este é um período propício à exteriorização sob todas as formas: é tempo de abrir o coração, de expressar sentimentos, de fazer declarações de amor e de afeto.

É, também, um período privilegiado para estar com a família e com aqueles que mais amamos. Leão rege, no corpo humano, o coração, e as expressões de sentimentos são agora favorecidas. É mais fácil dizermos o que nos vai na alma e é mais provável que os nossos sentimentos e palavras sejam bem recebidos pelos outros.

O contacto com os filhos, se os tiver, é uma das prioridades neste momento, já que Leão é muito protetor em relação aos seus e muito orgulhoso para com as suas "crias". Seja qual for o seu signo do Zodíaco, pode e deve aproveitar a energia deste período para fortalecer os laços afetivos que o unem às pessoas mais importantes da sua vida, para amadurecer as relações, para melhorar a vida dos seus e aprender com eles.