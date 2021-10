Os signos de Ar são: Gémeos. Balança e Aquário.

As pessoas de ar têm como principais características a necessidade de liberdade e espaço, o pensamento constante e muitas vezes intelectual.

inteligentes, buscam informação e contactos novos.

A comunicação serve como o elemento de união e ligação aos demais.

Por andarem muitas vezes rápido ou de forma "ausente" podem ser mais desenraizados ou com relações com pouca estabilidade ou consistência.

O mundo é a sua casa.

Nota: podemos considerar as pessoas de cada elemento, não apenas pela presença do sol ( signo) neste elemento, mas também pela predominância da lua, ascendente ou vários planetas neste elemento.

Alexandra Ramos Duarte

#astrologiasemtabus