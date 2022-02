No dia 27 a Lua entra em Aquário, por isso aproveite o dia para estar e se sentir livre fazendo exatamente o que quer e saindo da caixa, quebrando com padrões ou rotinas domingueiras.

Dia 2 é dia de Lua Nova em Peixes, devolve a nossa visão perante as tantas alternativas que a vida nos pode trazer. São dias que convidam por isso a estarmos numa postura de tábua rasa, ou seja, em que nos permitimos explorar dentro do nosso vasto potencial. Sinta-se antes de tudo abençoada, pois esta lua liga-nos mais ao céu e à nossa espiritualidade e depois embarque investindo em novas ideias, sonhos, sintonizando-se mais com o seu propósito. Comece por acreditar para que depois seja mais fácil manifestar.

Dia 3 acontece a conjunção de Marte com Plutão em Capricórnio, pode mexer mais com a natureza de terra e fogo como se quiséssemos rebentar ou terminar determinadas situações. Traz mais impaciência, como explosões internas, manifestações de raiva, onde nem nos podemos reconhecer, e que podemos pela positiva usar para nos ajudar a fazer mudanças. Muita inquietação, sentimento de saturação, de estar farta…Então é importante evitar o descontrole e transformar esta energia forte mas também bem poderosa para enfrentar obstáculos (em vez de criar mais).

Alexandra Ramos Duarte