As fases da Lua em maio serão as seguintes:

- Dia 4 às 14:51 - Quarto Crescente em Leão – Quando a energia de Leão se junta ao impulso da Lua em Quarto Crescente, que é a mais favorável ao crescimento e à expansão, temos aqui uma poderosa energia que traz motivação e dinamismo a qualquer projeto e paixão e intensidade à área afetiva. É uma Lua muito favorável para dar um impulso de construção a tudo aquilo que deseja dinamizar na sua vida, para dar vida a um sonho e para se dedicar ao romance.

- Dia 12 às 17:55 - Lua Cheia em Escorpião – As emoções estão exaltadas, sendo um período intenso. Evite tomar atitudes drásticas ou tomar decisões nesta fase, porque as consequências podem escapar ao seu controlo. Boa fase para reacender a chama da paixão, e para explorar novos recursos financeiros.

- Dia 20 às 12:58 – Quarto Minguante em Peixes – Esta fase ajuda a compreender de forma intuitiva o que precisa de ser curado na nossa vida, sendo favorável para fazer limpezas espirituais e energéticas e para entrar em contacto com as nossas emoções mais profundas. É uma boa altura para fecharmos ciclos relacionados com mágoas do passado e tomarmos a decisão de escolher apenas o que nos faz bem.

- Dia 27 às 04:02 – Lua Nova em Gémeos – A Lua e o Sol encontram-se em Gémeos, oferecendo-nos uma visão mais clara a respeito das situações. Pode ser um período mentalmente desgastante, já que a energia mental é muito forte, deixando-nos mais inconstantes e nervosos, com problemas de sono e uma inquietação que não conseguimos perceber de onde vem.

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês.