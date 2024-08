- Dia 4 às 12:13 - Lua Nova em Leão – Traz garra, coragem e paixão pela vida, sendo uma excelente fase para dar início a um projeto pessoal ou para iniciar um romance. A relação com os filhos também está favorecida, sendo um bom período para dinamizar as atividades em família e para se dedicar a tudo o que traga alegria e alento ao seu coração.

- Dia 12 às 16:18 – Quarto Crescente em Escorpião – Favorece a dinamização da vida a dois, ajudando a fortalecer a cumplicidade e a trazer um novo fôlego a uma relação que tenha caído na rotina. É também bastante favorável para tomar decisões que tragam um novo rumo à sua vida, para efetuar mudanças e para proceder a uma transformação pessoal. Alguns medos podem vir ao de cima, sendo uma altura propícia para enfrentá-los e para resolver aquilo que o perturba.

- Dia 19 às 19:25 - Lua Cheia em Aquário – Exalta o desejo de liberdade e a necessidade de definir o seu espaço individual. Estará mais assertiva e determinada na defesa dos seus ideais e dos seus direitos, sendo uma boa fase para afirmar as suas opiniões e abordar temas que precisam de ser resolvidos. Pode estar mais impulsiva e empolgada na forma como se expressa.

- Dia 26 às 10:25 - Quarto Minguante em Gémeos – Ajuda a verbalizar aquilo que sente e a expressar o que lhe pesa, o que o incomoda e o que sente que lhe falta. A nível profissional, esta fase é propícia para a resolução de situações, ajudando-o a agir de forma mais prática e racional.

Tome nota dos melhores dias.

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas – 4, 5, 6, 19, 20

Para dinamizar a relação – 4, 5, 17, 18, 19, 20

Para esquecer um amor – 4, 5, 19, 20, 26, 27

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio – 4, 5, 6, 7, 12, 13, 17, 18

Investir num negócio – 4, 5, 19, 20

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras – 4, 5, 6, 7, 12, 13

Fazer novos investimentos – 4, 5, 12, 13, 17, 18

Pedir um empréstimo – 12, 13

Negociar – 4, 5, 12, 13

Assinar contratos – 4, 5, 6, 7, 12, 13, 17, 18

Fazer compras importantes – 4, 5, 19, 20

Decorar a casa – 4, 5, 10, 11

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos – 4, 5, 19, 20, 26, 27

Investir no seu visual – 4, 5, 10, 11, 24, 25

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa – 12, 13

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar – 26, 27

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês.