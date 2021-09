O início de Outubro traz o fim Plutão retrógrado, proporcionando uma maior capacidade de superação, renovação e intuição.

A visão está mais apurada, vendo inclusive aquilo que está além dos nossos olhos É a claridade que aparece no meio das sombras, contribuindo para tudo aquilo que seja intenso, mas poderia estar escondido, é agora revelado e vindo à superfície.

Sendo o planeta regente de escorpião, o Senhor da impermanência, da morte e dos fins de ciclos veio reforçar o sentimento que merece ser actualizado na maioria de nós. quanto aos sentimentos de perda e de egos imaturos.

Apesar deste planeta continuar ainda por Capricórnio até 2023, ao entrar em movimento directo, a transformação maior será ao nível da sociedade, e dos papeis desempenhados nesta conexão com o mundo, mas baseado antes de tudo no potencial e ligação individual .

No dia 6, a lua está nova em balança trazendo uma maior necessidade de harmonia e de paz com o todo.

O encontro do Sol e da Lua neste signo pode trazer o inicio de novos ciclos. Serão dias favoráveis para semear aquilo que queremos ver nas próximas semanas, e por isso, há que ter em atenção o que deixamos no ar…

Plantando mais amor, receberemos naturalmente mais empatia e atenção do outro.

O seu poder de sedução e simultaneamente o seu magnetismo facilitarão e estarão do vosso lado, permitindo uma maior capacidade de adaptação.

No dia 7 de Outubro, Vénus entra em SAGITÁRIO. É tendencialmente uma semana favorável a todos aqueles que estão sozinhos, pois podem agora aventurar-se, alargando os seus conhecimentos e encontrando novos amores.

A vida abre-se ao novo, começando a busca, a solução, a vontade de andar… Aproveite por isso a semana para conversar pois pode haver mais agitação, inquietação e até cobrança.

Dia 8 Marte e Sol ficam conjuntos em Balança, enfraquecendo os egos para um trato saudável com o outro. Podem no entanto surgir mais ciúmes e insegurança. É por isso uma semana propicia a trabalharmos a nossa individualidade evitando depender demasiado do parceiro/a.

Alexandra Ramos Duarte

#astrologiasemtabus