Após a entrada de Marte em Escorpião no dia 30, esta semana contamos com a lua nova em escorpião. Isto significa que a Lua está conjunta ao sol, trazendo novos começos e oportunidades, e em que estamos emocionalmente mais sensíveis.

As emoções estão intensas. Podemos estar até mais possessivos e claramente mais reflexivos. Os pensamentos são profundos e muitas vezes pertencentes ao domínio do inconsciente .

3A força transformadora de escorpião, regida por Plutão, empurra no avançar das situações que precisamos e no desfeche natural do que já não acrescenta..

Esta semana acontece também no dia 5 de novembro a entrada de vênus em capricórnio e de mercúrio em escorpião.

A intensidade continua a ser somada e reforçada. A responsabilidade e a necessidade de ter maior controlo fazem parte desta semana que se quer prática, realista e com os pés bem assentes na Terra

No dia 6, Marte em Escorpião desafia Saturno. Atenção por isso a tudo o que seja feito com rapidez, pressa, intolerância e agressividade. Evite uma competição desnecessária. Releve

Podem surgir rupturas, por isso é importante resguardar-se mais, refletir mais, para não perder o discernimento nem a razão.

Alexandra Ramos Duarte

“astrologiasemtabus