Na semana de 19 de setembro a 25 de Setembro mais especificamente no dia 20, a Lua estará cheia em peixes. Serão dias para nos ligarmos ao que verdadeiramente sentimos. Mas atenção para que este mesmo sentir não adquira contornos de instabilidade, carência ou vazio profundo.

Serão dias favoráveis para realizarmos rituais de limpeza ou de purificação, trabalhando a nossa fé, a nossa espiritualidade e os nossos silêncios. É tempo de nos realinharmos.

Dia 22, marca o equinócio do outono e com ele a entrada do sol em balança.

Alexandra Ramos Diarte

Astrologia sem tabus