Durante esta semana, dia 18, Mercúrio e Júpiter encerram a sua fase de movimento retrógrado, facilitando o avançar de situações que pediram uma revisão e um revisitar durante as últimas semanas.

No dia 20 chega a Lua Cheia em Carneiro bem como o aspeto desafiador entre a Lua, Marte e Plutão ativando a nossa necessidade de agir e de seguir em frente com os nossos objetivos e ambições. Pode também trazer emoções à superfície, tornando-nos mais ansiosos e com maior carga emocional. Trata-se, no entanto, de uma fase para dar expressão e voz ao que nos tem acontecido. É por isso uma fase que convida aos rituais que busquem um maior alinhamento do Eu e da nossa vontade. Os limites precisam de ser definidos.

No dia 23 o Sol entra em Escorpião trazendo sobretudo aos nativos de Escorpião bem como aos signos de água, uma maior capacidade de ver além do visível consciente, e permitindo possíveis revelações mas também uma maior força de superação e oportunidade de (re)nascimento a todos nós.

Alexandra Ramos Duarte

#astrologiasemtabus