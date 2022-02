Veja o vídeo com as previsões para cada signo.

Semana da entrada de Mercúrio em aquário no dia 14 trazendo aos nativos sobretudo de gémeos e de virgem uma maior liberdade de pensamento, bem como um lado muito mais humanitário que se reforça.

No dia 14 temos Vénus e Marte juntos em Capricórnio e também um trígono, encontro harmonioso, com Urano em Touro, o que pode trazer mais paixão e mais intensidade nos nossos encontros, mas também beneficia caso tenhamos de ir atrás do que amamos, com mais determinação e vontade.

Dia 16 será dia de Lua cheia em Leão o que pode aumentar a nossa necessidade de validação e queremos nos posicionar um pouco mais no centro das atenções. Traz também mais imaginação, criatividade, sendo hora de mostrar ao mundo os nossos dotes e valores. Os talentos e as paixões não estarão mais em segundo plano ou reprimidas.

É importante recordar que sempre que acontece a Lua cheia, e falamos do ponto alto do ciclo lunar, pode surgir o sentimento de “ou vai ou racha”. Apesar de poder e trazer alguma ânsia ou nervosismo, é uma energia bastante útil sempre que precisamos de andar e resolver. É nesta fase da lua que muitas emoções vêm à tona, para as entender, daí a importância do perdão, sobretudo nestes dias.

No dia 18 o Sol entra em peixes devolvendo a todos os nativos, mas sobretudo aos nativos de água, uma natureza mais esperançosa confiante e sobretudo em que podem começar a sonhar e a desenvolver novos projectos. Convida a olharmos mais a nossa intuição, a nossa espiritualidade, a nossa fé e a lidarmos melhor também com as nossas frustrações, fruto de meras expectativas e idealizações.

Dia 18 também Júpiter em Peixes faz um sextil a Urano em Touro o que pode trazer novas oportunidades e ambições e isso ser bem sentido e observado de fora. Podem por isso surgir a nível material novas compensações ou incentivos financeiros.

Alexandra Ramos Duarte