Veja o vídeo com as previsões para todos os signos

Dia 5 Vénus entra em Virgem, nos amores tornamo-nos mais exigentes, picuinhas.

Tudo deve estar em ordem, organizado.

Há também maior cobrança, portanto se este for um motivo de discórdia no casal, atenção pois já sabe que estes dias a sua exigência pode estar mais elevada.

Tente ser menos crítico ou respire fundo mais vezes.

Dia 9 Mercúrio fica mais uma vez retrógrado desta vez em Balança ( a última vez tinha sido em Touro) até ao dia 23 de Setembro.

Balança fala de parcerias e relacionamentos, por isso este momento pode afetar as comunicações especialmente nesta área.

Por estar mais impacientes cuidado com discussões com a sua cara-metade ao ter um comportamento menos polido, simpático ou diplomático.

Atenção a assinatura de acordos nesta altura

Dia 10 é dia de lua cheia em Peixes, os dias pedem reciprocidade nas relações.

É também uma semana favorável a ajudar outras pessoas. Fazer doações, voluntariado.

E uma lua que nos liga ao silêncio, à espiritualidade. Ao estar em água faz-nos mergulhar nas nossas águas mais profundas.

Alexandra Ramos Duarte