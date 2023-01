Veja o vídeo com as previsões para todos os signos no Sapo Zen

A lua cresce esta semana em Gémeos.

Podemos dizer que é uma lua espevitada,

Será uma semena em que nos sentiremos mais despertos.

Lua crescente em inicio do mês apela a recomeços a reinicios e avnços.

o Sol continua o seu passeio por Aquárioi.

A semana pede para se ligar mais ao lado social da vida

Ligue a amigos, visite familiares. .

Aproveite por exemplo um fim-de-semana em família ou se sozinho, procure conhecer novos lugares, passear Pode também buscar novos connhcimentos, estudar.

A noss mente estrá a precisar de novas áreas de interesse, de ser espicaçada.

Boa Semana!

Alexandra Ramos Duarte