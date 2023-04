Veja no Sapo Zen o vídeo com as previsões para todos os signos Mercúrio retrogrado em Touro até dia 15 de Maio convida a revisitar situações do passado sem medo. Não deixe a poeira acumulada.

Dia 27 a lua cresce em Leão, é importante sair do registo casa-trabalho. Socialize e esteja com amigos.

Dia 24 Mercúrio faz Sextil com Marte e dia 25 o Sol faz um Sextil (relação harmoniosa) com Saturno, vamos dizer o que deve ser dito.

Enfrente, encare. Cresça sem medo de tomar decisões.

Dia 29 Marte faz Sextil com Urano devolvendo mais energia e mais iniciativa aos seus dias.

Boa Semana,

Alexandra Ramos Duarte