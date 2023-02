Veja o vídeo do Sapo Zen com as previsões para todos os signos

A semana passada terminou com a entrada de Mercúrio em Aquário.

Que o nosso pensamento possa ser livre.

Que possamos fazer aquilo em que acreditemos…

Diz-nos o céu.

A lua mingua em Escorpião dia 13.

Escorpião não deixe nada a meio.

O que é que ainda guarda por medo?

A que tem resistido? Talvez seja hora de eliminar algumas coisas.

No dia 18 acontece a entrada do Sol em Peixes, trazendo maior serenidade aos nativos de água. Poderemos ter necessidade de estar mais isolados ou no nosso canto.

A semana convida a olharmos a fé, a espiritualidade e a oração.

Excelente semana para todos.

Alexandra