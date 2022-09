Veja as previsões para tosdos os signo

No início desta s emana estaremos ainda sob a influência da energia da Lua cheia. Apesar de ja estar em fase final desta lua cheia, podemos ainda aproveitar a sua influência e nos tornarmos mais confiantes c~e com boas intençoes

No final da semana teremos a lua a mingar em Gémeos.

O Sol já se está a despedir do signo de virgem pelo que alguns destes nativois começam a sentir uma ligeira perda de energia.

O sol já se move para no dia 22 entrar em Balança. ´

No dia 9/9 Mercúrio ficou mais uma vez retrógrado, desta vez em Balança ( a última vez tinha sido em Touro) até ao dia 23 de Setembro.

Balança fala de parcerias e relacionamentos, por isso este momento pode afetar as comunicações especialmente nesta área.

Por estarmos mais impacientes, cuidado com discussões com a sua cara-metade ao ter um comportamento menos polido, simpático ou diplomático.

Atenção na assinatura de acordos nesta altura, esclareça todos os pormenores e cuidado com todo o tipo de erros de comunicação.

Alexandra Ramos Duarte