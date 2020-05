A vida decorre consecutivamente de ciclos após ciclos, é assim que se faz a evolução do ser humano.

Existe um que chamo a Morte do Velho Ego e que os responsáveis são os transcendentes Neptuno e Plutão que ocorre em todos os seres humanos entre os 51 e 54 anos.

Este trânsito astrológico é lento e mexe com a nossa forma de poder, os nossos sentimentos são colocados à prova, as nossas ilusões têm de morrer através de mudanças muito profundas, podem ocorrer perdas de variadas formas de pessoas e bens.

Geralmente existe uma mudança de vida, de objetivos, de crenças, de filosofias.É através dos acontecimentos que a vida nos abranda o ritmo, pois estas efemérides são dolorosas.

É um período em que quase sempre surgem problemas de saúde, com o objetivo do ser se questionar, analisar, e claro que leva a um aprofundamento Espiritual, como busca da compreensão do que está a acontecer.

É sempre um tempo de grandes desilusões (Neptuno)!

Onde toca Plutão tudo é arrancado, perdido, é necessário morrer para renascer!

Mudanças radicais e imprevisíveis de pessoas, bens, animais, profissões, paradigmas familiares, no fundo, onde achamos que temos poder.

É um trânsito silencioso como o nevoeiro que turva o discernimento e acaba com o Poder do nosso Velho Ego, as nossas ilusões morrem.

Entre os 51 e 54 anos é muito comum acabarem casamentos, relações, perder pessoas, amizades, trabalhos. E como é um tempo muito fértil em Dor, a pessoa desenvolve uma busca espiritual, e após este período estará muito mais iluminada e sábia.

Cristina Candeias: Astróloga desde 1996, é uma das caras mais conhecidas da astrologia nacional.