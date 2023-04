Mercúrio está retrógrado de 21 de abril a 15 de maio de 2023. Uma vez que este movimento acontece durante o período de eclipses, ele requer ainda maior prudência e cuidado na forma como abordamos as situações e como lidamos com os outros. Os dias em que o movimento muda - 21 de abril e 15 de maio, e os que os precedem e sucedem, são os mais críticos, podendo trazer-nos aborrecimentos e contratempos.

Durante este período pode ter problemas com a comunicação, avarias com aparelhos como telemóveis ou telefones, falhas de rede e outros aspetos que, curiosamente, acabarão por mostrar ser para o nosso bem, fazendo-nos estreitar a ligação que temos aos outros, dando-lhe um sentido mais profundo e verdadeiro.

Mercúrio fica retrógrado cerca de 4 vezes por ano, mas o que torna este movimento, deste mês, tão especial, é que ele acontece num período entre eclipses. Como os eclipses nos trazem iluminação e esclarecimento em relação a certos assuntos, Mercúrio retrógrado pode fazer-nos rever passos e situações importantes, assim como pode, também, trazer de volta assuntos que deixámos esquecidos no passado.

Se não resolveu um assunto burocrático, ele pode vir bater-lhe à porta.

Se tem dívidas, podem vir pedir-lhe o dinheiro de volta.

Se andou a negligenciar um problema de saúde, ele pode agravar-se.

Se deixou arrastar situações mal resolvidas no trabalho, terá agora de as resolver de uma vez por todas.

Evite as pressas e não faça de conta que não vê, ou que já resolveu um assunto: Mercúrio retrógrado vai obrigá-lo a estar mais atento e a ter mais cuidado na forma como resolve as situações.

Uma vez que este planeta governa a comunicação, a comunicação com os que lhe são mais próximos pode enfrentar crises e problemas. Fins e inícios de relacionamentos não são estranhos a este movimento astrológico. Mercúrio retrógrado não vai fechar os olhos a coisas que ficaram por dizer, e pode haver conversas importantes, que há muito vinham a ser adiadas. Embora não seja fácil expressar o que sente, porque a comunicação está dificultada, é tempo de por as cartas na mesa, tudo preto no branco.

Ser honesto e sincero, mas com tato, será essencial para lidar da melhor forma com os relacionamentos neste período. Perante uma discussão evite deixar-se ir no calor do momento e pense que pode não estar a par da história completa. É que Mercúrio retrógrado tende a esconder muita informação...

Por outro lado, deve também evitar tomar decisões neste período, especialmente porque a partir do dia 15 de maio, quando Mercúrio voltar a estar direto, podem vir ao seu encontro informações importantes, que mudarão o rumo dos acontecimentos e que o ajudarão a ver as situações sob uma nova perspetiva.

Por ora pare, inspire fundo, volte-se para dentro de si mesmo e amadureça bem todas as ideias.