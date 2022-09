Como tal, é pouco aconselhável assinar contratos quando Mercúrio está retrógrado, tomar decisões importantes, adquirir aparelhos elétricos e, especialmente, relacionados com a partilha de informação, como telemóveis, PCs ou tablets. Também há maior tendência para haver problemas relacionados com os transportes, sendo de evitar a compra de bilhetes para viagens, se isso puder ser evitado.

Para além de haver uma tendência geral que se manifesta de cada vez que Mercúrio está retrógrado, e que afeta a comunicação em todas as suas vertentes, podendo criar falhas, mal-entendidos, discussões causadas por problemas de comunicação, boatos, intrigas, atrasos em cursos e em tudo o que diz respeito à aprendizagem, de cada vez que Mercúrio fica retrógrado a sua influência expressa também caraterísticas relacionadas com os signos em que Mercúrio se encontra.

Neste caso, Mercúrio está retrógrado entre os dias 9 de setembro e 2 de outubro, estando no signo Balança entre 9 e 22 de setembro e passando para o signo Virgem, do qual é regente, entre 23 de setembro e 2 de outubro.

Mercúrio retrógrado em Balança afeta de forma mais direta os relacionamentos e pode trazer alguma confusão, indefinição e indecisão a este nível. Um amor do passado pode reatar contacto, ou pode avaliar melhor algo que ficou em aberto na sua vida afetiva, tomando a decisão de encerrar um capítulo. Pode ter maior dificuldade em definir aquilo que sente e em compreender a extensão do que de facto o motiva no que diz respeito a uma relação ou a uma situação que é importante na sua vida amorosa.

A comunicação em casal é posta em destaque mas está mais sujeita a sofrer contratempos, sendo pouco prudente terminar um relacionamento neste período, uma vez que poderá vir a arrepender-se mais tarde ou pode não ter conhecimento de factos que são decisivos para poder fazer um bom julgamento das situações. Um relacionamento iniciado nesta fase corre o risco de estar assente em ilusões e numa ideia do outro que não corresponde à realidade, havendo também maior risco de mentiras, enganos e até traições.

A energia de Mercúrio retrógrado aconselha-nos mais a refletir do que a agir, a fazer um trabalho de maior introspeção e a controlar melhor os nossos impulsos. Não são os outros que nos trazem as respostas, elas estão dentro e nós, e Mercúrio, estando retrógrado, favorece o autoconhecimento e a avaliação do passado como forma de esclarecer o presente e delinear melhor os passos futuros.

Neste período, entre 9 e 22 de setembro, os signos que sentem a influência de Mercúrio retrógrado de maneira mais intensa são Balança, Carneiro, Capricórnio, Peixes, e também Gémeos e Virgem, signos regidos por Mercúrio, que são sempre particularmente sensíveis aos seus trânsitos.

A 23 de setembro Mercúrio passa para Virgem - estando retrógrado, desloca-se em sentido "contrário" pelo Zodíaco - e a sua energia assume novas formas.

Mercúrio rege Virgem, o que faz com que a influência da sua retrogradação seja sentida de forma mais intensa. Virgem destaca-se pelo seu rigor analítico, pela sua prudência e, também, por uma grande necessidade de ter a sua vida em ordem, de controlar as variáveis que podem afetar o desenrolar de uma situação, por procurar sempre a segurança assente em provas concretas. Por esse motivo, quando Mercúrio está retrógrado em Virgem, é provável que nos sintamos mais inseguros e inquietos, nervosos em relação ao sucesso de um projeto e até duvidosos quanto às nossas capacidades.

Podem surgir complicações a nível de saúde, um dos temas que é mais importante para Virgem, e há uma necessidade redobrada de manter rotinas equilibradas e saudáveis. Poderá enfrentar dificuldades de organização ou atrasos relacionados com projetos importantes, entregas de produtos, serviços solicitados.

Mercúrio retrógrado em Virgem pede-nos uma atenção redobrada a todos os pormenores e procedimentos, uma vigilância maior em relação à nossa saúde, aos nossos hábitos e rotinas. Pode surgir, neste período, um maior interesse por um novo passatempo, especialmente se este estiver relacionado com a Natureza ou com um aprofundar de conhecimentos em determinadas matérias.

Os signos que sentem esta influência de forma mais acentuada são Virgem, Gémeos, Peixes e Sagitário, quer seja como signo solar, como signo lunar ou como Ascendente.