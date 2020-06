Carneiro Os Carneiros, vão andar confusos emocionalmente, pois como é uma retrogradação em caranguejo, mexe com as emoções. Ora, se emocionalmente estes nativos são impulsivos e impacientes, nesta fase vão estar mais.

Touro Os nativos deste signo devem estar atentos a confusões e mal entendidos com amigos e nas relações familiares… como são do elemento Terra, e estamos a falar de mercúrio retrógrado em caranguejo, a estrutura emocional, o recolhimento também será uma evidencia.

Gémeos Estes nativos, que são regidos por Mercúrio, podem sentir com mais força o impacto nos projetos profissionais e planos de negócios, que devem ser adiados, se for possível. Não é um bom momento para apresentação de palestras. Uma empresa do passado pode voltar a procurar seus serviços… e o passado pode vir assombrar.

Caranguejo É aqui que ocorre a retrogradação de Mercurio, logo estes nativos, vão ser altamente influenciados. Assim, devem focar-se um pouco mais num caminho espiritual, que deixaram para trás. Retomar os rituais que irão ser altamente benéficos para a sua saúde mental. Uma pessoa ou empresa estrangeira ou um contato do passado, podem voltar a procurar os seus serviços. Um projeto pode ser retomado.

Leão Estes nativos, vão ser desafiados. O conselho será uma introspecção, e voltarem-se mais para a compreensão de algumas emoções, pois podem estar a passar por um momento de confusão, grande ilusão e ansiedade. O período é bom para reavaliar propostas financeiras e projetos relacionados a novos negócios e/ou investimentos. Não assine nada neste período.

Virgem Para estes nativos, este mercúrio retrógrado em caranguejo, vem pedir que estejam mais atentos aos relacionamentos, pessoais, familiares e profissionais, pois pode haver mal entendidos. Não é um bom momento para assinar documentos relacionados a parcerias ou sociedades comerciais. Introspecção, meditação, serão essenciais.

Balança Estes nativos neste mercúrio retrógrado em caranguejo, podem ser surpreendidos com um convite para trabalharem num local que já fez parte das suas vidas no passado. Ou um projeto que foi engavetado, pode voltar a fazer parte da sua vida. Tome cuidados redobrados com a saúde, especialmente com o sistema respiratório e locomotor.

Escorpião Estes nativos são regidos por água, onde se dá a retrogradação de mercúrio, logo podem deparar-se, inesperadamente, com um amor do passado, que vai mexer novamente com o seu coração. O período pode também estar relacionado com mal entendidos num romance ou namoro. O relacionamento com os filhos passa pelo mesmo processo.

Sagitário Estes nativos durante este movimento de mercúrio em caranguejo estarão mais voltados para as atividades domésticas e a vida familiar. O período pode estar relacionado com certa fragilidade de um dos seus pais. Pode haver um problema nas vias respiratórias que pedirá atenção e cuidado. Não comece obras neste momento, se já estão em andamento, é continuar.

Capricórnio Estes nativos, nesta fase, podem contar com confusões e mal entendidos, por problemas na comunicação. Se estiverem envolvidos com jornalismo, publicações, vendas e publicidade, tomem ainda mais cuidados. Não é um bom momento para assinar qualquer documento relacionado a projetos ou contratos. A vida familiar pede mais tempo e dedicação, bem como o conforto de casa.

Aquário Estes nativos devem estar atentos a tudo o que envolve a rotina. Não é um bom momento para assinar acordos e negociações financeiras e nem para envolver-se em novos investimentos. Pode haver atrasos ou adiamento de pagamentos.

Peixes Estes nativos continuarão ser bastante impactados, pois são do elemento água, logo, devem enfrentar alguns mal entendidos. Se puderem, procurem não comprar nenhum aparelho eletrónico ou mecânico, não se submetam a uma cirurgia estética, não assinem nenhum documento importante e nem comecem um novo negócio ou emprego.’