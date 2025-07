No dia 18 de julho de 2025, Mercúrio iniciou o seu movimento retrógrado aos 15 graus de Leão, mantendo esse trajeto aparente até ao dia 10 de agosto.

Durante este período, cada signo do Zodíaco pode sentir, de forma única, os efeitos desta influência astrológica. Para os mais atentos aos movimentos do cosmos, este é um tempo que exige paciência, revisão de processos e atenção redobrada.

Apesar de parecer que Mercúrio está a mover-se para trás, trata-se apenas de um fenómeno óptico resultante da diferença de velocidade entre a Terra e os restantes corpos celestes.

Enquanto a Terra orbita o Sol mais rapidamente do que Marte, Júpiter, Saturno, Úrano, Neptuno e Plutão, Mercúrio e Vénus geralmente movem-se com maior rapidez do que o nosso planeta. Esta diferença de velocidade cria a ilusão de que Mercúrio está a recuar no céu.

Mercúrio na Mitologia

Na mitologia romana, Mercúrio — correspondente a Hermes na tradição grega — é o mensageiro dos deuses, patrono dos viajantes, comerciantes e de todos os que se movem com astúcia e inteligência.

Como regente dos signos Gémeos e Virgem, Mercúrio influencia a comunicação, o pensamento lógico, os transportes e a expressão intelectual. Quando retrógrado, estas áreas podem enfrentar perturbações, exigindo mais cuidado para evitar desentendimentos, falhas técnicas e dificuldades em negociações ou deslocações. É também uma fase propensa a problemas tecnológicos e complicações na compra de dispositivos electrónicos.

Impactos para cada signo

Carneiro

Pode ser surpreendido por um amor do passado ou pela reaproximação de um filho. Reformas em casa devem ser adiadas, assim como conversas sérias no relacionamento — os mal-entendidos serão frequentes.

Touro

Este é um período de recolhimento e reflexão sobre o passado. Pode haver contacto com familiares distantes ou necessidade de cuidar de um dos pais. Caso esteja a negociar um imóvel, um comprador antigo pode voltar à cena.

Gémeos

Redobre a atenção à comunicação e aos mal-entendidos. Evite comprar dispositivos electrónicos ou veículos. Cuide das mãos, pés e articulações, zonas regidas pelo seu signo.

Caranguejo

Tenha cautela com assuntos financeiros. Não é recomendável assinar contratos ou fazer grandes movimentações de dinheiro antes de 10 de Agosto.

Leão

Pode já sentir os efeitos de Mercúrio retrógrado com antecedência. Atenção a problemas com telemóveis, computadores ou perdas de objectos. Evite distrações e tenha especial cuidado com os seus bens.

Virgem

Este será um tempo de introspecção e de revisão emocional. Retomar projectos antigos pode ser positivo. Cuide especialmente do sistema respiratório e do bem-estar físico.

Balança

A vida social pode tornar-se confusa, com mal-entendidos e conflitos na comunicação. Evite assinar documentos importantes e esclareça bem as suas ideias para evitar erros.

Escorpião

Antigos projectos profissionais ou propostas de trabalho podem ressurgir. No entanto, evite fazer compras grandes, como automóveis ou computadores, até ao final da retrogradação.

Sagitário

Pode rever crenças antigas ou valores que já não se aplicam à sua vida. É possível retomar um curso superior ou uma viagem internacional há muito desejada, que agora ganha novo impulso.

Capricórnio

Será um período de introspecção profunda. Evite tomar decisões emocionais importantes ou assinar papéis relacionados com heranças ou separações.

Aquário

Assim como Carneiro, pode reencontrar um amor antigo ou retomar contacto com um filho. Reformas em casa devem ser adiadas até depois de 10 de Agosto.

Peixes

O ambiente profissional pode trazer contratempos e falhas técnicas. Proteja a sua saúde, especialmente o sistema respiratório, e não se esqueça de fazer cópias de segurança dos seus documentos.

Próxima retrogradação de Mercúrio

De 9 a 29 de novembro de 2025, a 6 graus de Sagitário.