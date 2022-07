Mercúrio em Leão de 19 julho a 4 de agosto 2022

Criatividade e exuberância

Com a entrada de Mercúrio em Leão a nossa forma de comunicarmos fica mais exuberante e criativa.

O pensamento é rápido, o ego afirma-se e podemos ficar mais teimosos e inflexíveis.

A palavra-chave do Leão é “Eu Sou" e com a entrada de Mercúrio, ficamos mais autoconfiantes, com força e determinação para resolvermos as nossas questões.

Fogo é o elemento que expande tudo, assim Mercúrio em Leão confere uma tendência para o exagero e para o drama!

A nossa criatividade irá ficar acentuada a facilitar assuntos como a arte, representação, marketing e publicidade.

Aproveitem esta maravilhosa energia,

Sejam felizes

Cristina Candeias