Atenção: Signos de Sagitário, Carneiro e Leão!

Libertação de obstáculos !

Marte em Sagitário de 24 novembro a 4 de janeiro 2024

Coragem, entusiasmo, otimismo para: Carneiro - Leão- Sagitário

Marte, o quarto planeta a partir do Sol, é muitas vezes chamado de "guerreiro" do zodíaco, representando impulso, coragem e determinação.

Em Sagitário, essa energia marcial é filtrada através da lente do otimismo e da sede de conhecimento.

Sagitarianos, regidos pelo elemento fogo, são impulsionados por uma busca inata por significado e verdades mais profundas.

A influência de Marte amplifica essa busca, estimulando ações corajosas na exploração de novas ideias e culturas.

Marte em Sagitário instiga uma abordagem entusiástica em direção às metas.

A energia dinâmica de Marte se alinha com a natureza expansiva de Sagitário, impulsionando os indivíduos a perseguirem seus objetivos com vigor.

Dia 24 de novembro Marte desafia o planeta Saturno a trazer dificuldades para os signos mutáveis (Gémeos - Virgem - Peixes).

A partir de 24 de dezembro é o planeta Neptuno que desafia Marte, a trazer algumas situações de desilusão ou dissolução de projetos. São novamente os signos mutáveis que estão mais fragilizados.

Assim, os signos de Sagitário, Leão e Carneiro podem esperar por um mês cheio de dinamismo!

A combinação de Marte e Sagitário pode resultar em uma impaciência saudável, pois esses indivíduos anseiam pela variedade e desafios constantes.

A liberdade e o entusiasmo são as palavras de ordem, estando, portanto, favorecidas as iniciativas que visam novas aprendizagens, deslocações e viagens ao exterior.

A combinação de Marte em Sagitário oferece uma fusão única de entusiasmo, coragem e exploração.

Ao compreender e canalizar essa energia de forma construtiva, os indivíduos podem alcançar suas metas com uma abordagem ousada e uma mentalidade de crescimento contínuo.

Aproveitem bem esta energia maravilhosa!

Cristina Candeias