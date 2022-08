A Lua Nova em Virgem deixa-nos inquietos, porque este signo é bastante nervoso e preocupa-se (muitas vezes excessivamente) com todos os "e se...". No entanto, Virgem é também aquele que dá atenção a todos os detalhes e que é exigente e perfecionista, tendo uma constante necessidade de assegurar que está a agir da forma mais eficiente.

Por isso, estamos mais dispostos a agir de uma forma prudente e ponderada, conscientes que, para alcançar as metas que mais desejamos, precisamos de trilhar caminhos por vezes longos, de enfrentar desafios nem sempre fáceis e, acima de tudo, que aquilo que a vida nos põe ao alcance nem sempre é o que inicialmente idealizávamos - mas não deixa de ser algo positivo e, tantas vezes, até melhor para nós.

Com a Lua Nova em Virgem, estamos mais disponíveis para "fazer o que precisa de ser feito", já que as vaidades e vontades do ego estão agora menos evidenciadas. Virgem é um dos signos mais modestos do Zodíaco: por mais que procure estar e ser sempre irrepreensível, muitas vezes falha em reconhecer o seu valor, achando e sentindo sempre que fica aquém das suas próprias expetativas.

Isto pode ajudar-nos a disciplinar a nossa mente, controlando melhor a tendência para o exagero e para as ambições desmedidas. A Lua Nova em Virgem oferece-nos uma boa dose de sentido prático e de racionalidade e isso ajuda-nos a dar passos mais seguros e conscientes.

Aproveite esta Lua Nova para:

- Mudar de hábitos.

Se precisa de controlar o seu peso ou deseja fazer uma dieta, esta é uma boa altura para fazê-lo, porque Virgem tem uma notável capacidade de cumprir rotinas e ser disciplinado com aquilo que come e com os seus hábitos, já que tem uma grande preocupação com a saúde.

- Fazer mudanças em casa.

A energia da Lua Nova em Virgem também é ideal para fazer uma limpeza de fundo à casa, arrumando áreas que estão desorganizadas, libertando espaço para que possam entrar novas energias na sua vida. Virgem é regido por Mercúrio e por isso tem facilidade em analisar as situações com rigor e sentido prático, o que faz com que seja mais fácil simplificar, ordenar, organizar. Aproveite esta energia que está agora em destaque e ponha o seu lar e a sua vida em ordem.

- Organizar o seu tempo.

Quer seja no trabalho ou a nível pessoal, aproveite também a Lua Nova em Virgem para estabelecer metas e para rentabilizar melhor o seu tempo, definindo as suas prioridades e estabelecendo um plano de ação. A energia deste período vai ajudá-lo a ver com clareza o que tem de fazer e encontrar as soluções de que precisa.

- Cuidar melhor da sua saúde.

Devido à preocupação que Virgem tem com este tema, esta energia também é favorável para fazer exames que tem vindo a adiar, para iniciar um tratamento que seja necessário, para passar o seu organismo a pente fino e para cuidar melhor de todos os aspetos da sua saúde: uma ida ao dentista, ao oftalmologista e a outras especialidades é recomendada neste período. Fortaleça, também, as defesas do seu organismo, melhorando a alimentação que pratica, escolhendo de forma mais saudável aquilo que ingere e os hábitos que segue.

- Aceitar e deixar ir.

Por vezes é difícil abdicar de algo que queremos muito ou que pensamos ser aquilo que nos falta, mas a Lua Nova em Virgem pode trazer-nos uma compreensão diferente das situações, ajudando-nos a ter uma perspetiva mais realista sobre as mesmas. Esta é a altura de aceitar o que a vida nos dá e deixar ir aquilo que não encaixa com facilidade na nossa vida. Pode ter de fazer sacrifícios agora, mas eles vão ajudá-lo a ter recompensas e um futuro melhor.

- Concentrar-se em si.

Ter metas bem definidas é essencial para não desanimar perante os obstáculos, os atrasos e as contrariedades. Defina bem aquilo que quer realmente alcançar e não desvie a sua atenção desse objetivo. Mas mantenha-se também sempre atento às suas necessidades: como quer sentir-se? Precisa de se alimentar melhor, de se hidratar, de conversar mais, de aprender sobre novos assuntos? Foque-se no seu bem-estar e procure providenciar para si próprio aquilo de que precisa.

A Lua Nova em Virgem dá-nos o foco e a concentração que nem sempre conseguimos ter e que são essenciais para que possamos conquistar maior segurança. Procure fortalecer a sua estabilidade em todas as áreas, empenhando-se de forma mais disciplinada e prudente no trabalho e nos assuntos relacionados com a saúde, pois são essas as áreas que mais beneficiarão com o seu empenho. Faça a sua parte e confie que o Universo está também a tratar do resto.