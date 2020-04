Nesta Lua Nova, Úrano, o planeta da mudança, terá um papel de destaque, já que forma uma conjunção com a Lua e com o Sol. Úrano gosta de "abanar" as nossas estruturas, obrigando-nos a despertar, embora a sua presença possa deixar-nos mais instáveis e nervosos. Os nativos do signo Touro são aqueles que sentirão mais esta influência, especialmente os do segundo decanato.

Por outro lado, Saturno forma uma quadratura à Lua e ao Sol, o que faz com que haja uma energia oposta: se Úrano nos abana, Saturno mantém-nos presos às tradições, ao passado, ao que temos como certo e familiar.

É natural, pois, que nos próximos dias sinta esta dualidade de energias: Úrano incita-nos a mudar, para que possamos construir de novo, melhor, e Saturno quer que a mudança pare, e que tudo volte a ser como era antes.

Procure, dentro de si, conciliá-las: a Lua Nova em Touro ajuda-nos a reconhecer o que está bem no passado e a refazer o que precisa de ser alterado, não negligenciando tudo aquilo que aprendemos com a experiência, e com o que os outros nos ensinaram.

Defina de que forma quer avançar, mantendo sempre "your eyes on the prize", que é como quem diz, não perdendo nunca de vista a meta que quer alcançar, o objetivo que quer atingir.

A partir do que aprendemos já com a nossa experiência individual e coletiva é possível não cair nos mesmos erros, não falhar tanto, não desperdiçar energias.

A Lua Nova em Touro traz consigo, também, uma energia de esperança. Algo floresce, como as rosas nos jardins de abril.

Permita-se aceder a esta vibração positiva, entregue-se também à esperança em si próprio e na vida.

Independentemente de os acontecimentos à nossa volta serem avassaladores e imprevisíveis (afinal de contas, no Cosmos Úrano e Saturno estão a desafiar-nos), podemos manter-nos à tona se cuidarmos do nosso jardim, como Touro gosta de fazer. Lance as sementes daquilo que deseja ver crescer, cuide delas com zelo e empenho, seja determinado e focado. Dia após dia, está a fortalecer as suas bases, construindo um novo eu.