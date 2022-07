A Lua Nova em Leão oferece-nos, todos os anos, uma das melhores oportunidades para reivindicar o nosso poder pessoal, para expressar o que sentimos e para acordar a fera interior, que pode estar adormecida.

O Sol rege Leão e, por isso, quando o Sol e a Lua se encontram neste signo - o que acontece na Lua Nova - há uma luz especial que nos ajuda a ver de forma mais clara, ousada e determinada, em que medida estamos a caminhar ao encontro dos nossos sonhos ou, por outro lado, teimamos em adiá-los.

Na fase de Lua Nova em Leão a energia deste signo é duplamente posta em destaque, o que faz com que este período seja ideal para:

- desenvolver a confiança em si próprio, através de ações que o façam acreditar em si;

- fortalecer a sua autoestima, procurando estar mais perto de quem o ama e amando-se mais a si mesmo;

- dedicar-se à sua imagem, melhorando-a;

- apostar num projeto pessoal;

- dedicar-se mais a um relacionamento, revitalizando a chama da paixão;

- dedicar-se à sua carreira e à conquista de metas importantes.

De um modo geral, a Lua Nova em Leão favorece tudo aquilo que diz respeito ao valor pessoal, à autoimagem, e à realização a nível afetivo e na esfera profissional. Este é também o signo que rege o coração, e tudo o que o toca tem especial destaque nesta fase. Dedique o máximo de tempo de que dispuser a atividades que contribuem para fazer com que se sinta feliz, que tragam alegria ao seu coração e que o façam sentir que a vida vale a pena. O contacto com os filhos, se os tiver, está também favorecido nesta fase.

No mesmo dia da Lua Nova em Leão ocorre um evento astrológico bastante significativo: Júpiter, o planeta associado à expansão, à sorte, às oportunidades e à fé, fica retrógrado, o que representa uma "paragem" a nível energético, como se nos fosse dada a oportunidade de saborear, sem pressas, aquilo que a vida nos dá de melhor. Até dia 22 de novembro, quando Júpiter volta a estar direto, há um abrandamento nas situações, que nos possibilita uma análise mais exaustiva e uma compreensão mais profunda em relação àquilo que na verdade queremos, ao que de facto procuramos, e sobretudo àquilo de que realmente precisamos.

Logo a 1 de agosto, pouco depois desta Lua Nova, haverá um evento astrológico raro e com um fortíssimo impacto a nível energético, que é a tripla conjunção de Marte com Úrano e com o Nodo Lunar Norte. Este encontro pode ter um efeito disruptivo, desencadeando cortes e mudanças abruptas, que estão relacionadas tanto com o nosso destino coletivo - o rumo que a sociedade segue, a forma como lidamos com as questões mais importantes - e com o curso individual de cada um.

Aproveite, pois, a energia da Lua Nova em Leão para recuperar forças, para saborear o que a vida lhe dá e, acima de tudo, para despertar a fera que está dentro de si, que não tem medo dos obstáculos nem dos desafios que tem para enfrentar.