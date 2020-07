Este é o momento ideal para fazer um reset emocional e começar um novo capítulo na sua vida afetiva.

A palavra reset é, em inglês, o termo usado quando um sistema é reiniciado, como por exemplo um computador ou uma máquina que avaria. Fazer reset significa recomeçar, apagar aquilo que causa um erro e fazer uma nova tentativa.

O ciclo lunar é composto por quatro fases principais e começa sempre com a Lua Nova. Uma vez que, em julho, esta fase lunar ocorre no signo Caranguejo, a energia dominante neste período é particularmente propícia para fazer mudanças drásticas na esfera afetiva, área que é especialmente importante para este signo.

Para Caranguejo, as emoções são sempre profundas, os sentimentos são intensos. Este é o signo do apego, sendo um daqueles que tem maiores dificuldades em cortar com o passado ou com as dependências emocionais, por mais que elas o façam sofrer. Uma vez que a Lua é o regente de Caranguejo, quando uma fase lunar ocorre neste signo a sua energia é ainda mais forte. Sim, esta Lua Nova em Caranguejo vai mexer, e muito, com as emoções, e pode até pôr a sua vida afetiva de pernas para o ar.

Uma Lua Nova em Caranguejo é sentimental e dramática. Todos os sentimentos são exacerbados, as palavras são avaliadas ao exagero ("mas tu disseste que..."), e por isso as críticas e exigências nos relacionamentos estarão em destaque. Como diz o velho ditado, "o que arde cura", e a Lua Nova em Caranguejo põe o dedo nas feridas mais profundas (ou não fosse, também, este signo especialmente ligado à infância, às raízes, às primeiras mágoas e consequentes traumas e bloqueios emocionais) para que elas possam ser finalmente enfrentadas e saradas.

Os próximos dias são, pois, muito intensos a nível emocional, tanto nos sentimentos mais profundos que cada pessoa guarda dentro de si, como na forma como eles são expostos e exteriorizados nos relacionamentos.

Não será fácil fazer mudanças - afinal de contas, Caranguejo tem dificuldade em andar para a frente - mas todas as transformações que ocorrerem neste período serão profundas e, na maior parte dos casos, irreversíveis.

Por outro lado, a Lua é também fonte de inspiração dos poetas e artistas, pois põe em destaque a criatividade, a sensibilidade e a intuição. Isto significa que os próximos dias são muito favoráveis para a expressão artística e, mesmo que não tenha aptidão para as artes, libertar a criatividade, neste período, será uma valiosa ajuda para conseguir manter o seu equilíbrio.