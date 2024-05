Apesar de ser habitualmente no eixo Touro-Escorpião, este dia, 22 de maio, em que na Indonésia onde agora vivo, os budistas celebram o nascimento, a iluminação e a passagem de Gautama Buddha, ilumina o eixo de Sagitário-Gémeos. Buda teria sido Touro, mas este eixo ativa na perfeição os ensinamentos espirituais, a sabedoria divina, a verdade, a visão e a fé. Mais, conjuntos o Sol – o Espírito – e Júpiter, revelam e materializam o significado esotérico comum que ambos partilham: as bênçãos do Filho, o Salvador. E mais (!), todos os regentes desta lunação vão dar a Vénus, que também está unida aos planetas acima! Quanta energia espiritual e de abundância disponível para nós! E mais (!!); todos em trígono a Plutão e Sextilo a Neptuno! Muitas, substância, potencia, emanação disponíveis para evolução, elevação, prosperidade.

O povo diz, e com razão, que “a sorte protege os audazes” e Júpiter é essa ousadia, otimismo e confiança. Estão-nos, pois, a ser pedidas coragem, fé e a expansão da nossa autenticidade - sobretudo na área do mapa astral onde temos Touro – e Gémeos! Para colhermos as bênçãos do nosso Dharma. Esse otimismo - ou, como gosto mais de dizer, sabedoria – para ser duradoira como Júpiter pretende, tem que integrar o outro pólo, Saturno, O Pai, e as suas lições de realismo, responsabilidade, disciplina, prudência e método. Júpiter, a verdade, o Filho através do qual se chega ao Pai. Através da alquimia da calcinação, que queima o que em nós o que é inferior, detrito, in-verdade. A verdade queima para libertar - ainda mais com Júpiter conjunto a Úrano – o que em nós impede as virtudes espirituais de se fortalecerem e expandirem. Esse fogo arde e dói, pois é difícil enfrentar o que não é verdade. As mentiras que dizemos a nós mesmos, as que queremos continuar a adorar no altar do nosso medo e solidão. Mas quem queremos ao nosso lado? A ignorância, ou a verdade? Dói, sim, e é um risco existencial, um ato de fé, abraçar a verdade que liberta. É trazer o Céu à Terra.

O que aconteceu há 6 meses na Lua nova de Sagitário, que agora culmina na sua vida? Por outro lado, este culminar dá início a dois importantes ciclos em Gémeos:

- O do Sol, Vénus, e daqui a pouco Mercúrio;

- O de Júpiter, que inicia um ano de expansão, de aumento da Verdade, de possibilidades de queimar o que não se alinha com o seu potencial de autenticidade, de potencial esperançoso para ter novas oportunidades, na parte do seu Mapa Astral onde tem Gémeos. Um novo ciclo de 12 anos nessa parte do seu Horóscopo!

Vénus ainda estará invisível até cerca de 29 de junho: apesar de ser um elemento muito benéfico, a sua invisibilidade tradicionalmente fará sentirem-se as suas graças de uma forma mais subtil. Que requer de nós maiores presença, recetividade, atenção e conexão. O Divino Feminino estimula agora, em nós essa prática. Por exemplo, pode ser que ainda não venha já, a tal relação mais profunda e especial, mas recebe a informação capaz de transformar em si, o que fará atrair, receber e tomar esse relacionamento mais maduro e pleno.

Poderá não se concretizar agora, um momento na sua carreira mais realizado e alinhado com a sua essência, mas terá clareza sobre o caminho a seguir e confiança para o trilhar. Poderá hoje não sentir tanto a oportunidade, mas a restrição, porque esta tem o poder de o mobilizar na direção certa!

Vénus, rainha desta lunação, é também nesta poesia celestial tão incrível que excede qualquer entendimento, regente esotérica de Gémeos. É a “qualidade unificadora do amor desfazendo a dualidade, em síntese fluída”. O abraço consciente que funde os paradoxos.

Marte, no seu reino movendo os ponteiros no sentido da cura e ativando a agulha da bússola do mapa, a Cabeça do Dragão, pode ser um importante agente de coragem, vitalidade e desejo alinhados com a alma. Da alternativa negativa, não tenho sequer vontade de falar.

Este movimento desde maio é expansivo, pede-nos ação e movimenta-nos para a frente, para os nossos objetivos. Junho e julho pedem ainda maior nível de execução. Agosto pedirá um reavaliar, uma desaceleração. De setembro a novembro, a dança planetária volta a pedir movimento e acabamos o ano com um dezembro que pede mais espaço para nova gestação. Façamos o melhor deste portal com passadeira rolante!

Pode ser a melhor Lua cheia do ano. Feliz e abençoada!

Com afeto,

Vera Leal FemininoConsciente EViagens

