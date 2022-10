Nesta Lua Cheia desagua tanta tensão individual e colectivamente… é individualmente que as civilizações evoluem e agora, podemos nas relações expandir consciência sobre quem somos… pelo que projectamos no outro, pelo que fazemos ao outro, pelos espelhamentos mútuos.

Com o Quíron conjunto à Lua, feridas enraizadas na infância, na pertença familiar, nos laços nutridores, pedem cura pela lucidez solar/consciente.

Podemos sentir que o ninho/porto seguro, ou já não nos quer, ou já não tem poder de nos suster no nosso progresso.

E quando doi, ou reagimos à lá Carneiro - corta cabeças – ou deixamos o Sol e a Vénus em Balança entrar na equação, abrindo-nos a ver, a sentir, a escutar o outro. A realmente compreender a importância das correctas relações humanas na nossa vida. Como DeusDeusa nos fala através uns dos outros, temos que ser nós a mudança que queremos ver no mundo.

A Bela Vénus, poderosa, inicia novo ciclo Starpoint em Balança a sua casa, e como regente do nodo norte reforça a mensagem da negociação, dos valores comuns sobre os quais construir ou (re-construir melhor dizendo, que Plutão ainda está a desmoronar estruturas em Capricórnio) economias, políticas, sociedades.

Medite, aprofunde e encontre dentro de si, pelo poder da consciência, a correta intenção para conquistar a Harmonia, que Vénus simboliza. A correta intenção!... para a Vida.

Afirme o seu valor, demore um pouco a agir (não reagir). Canalizar construtivamente (para fora do nosso sistema) a raiva que Marte, o regente desta lua, pode despoletar.

Em Gémeos, pode lançar verdadeiras bombas… de palavras, projectar mísseis de informações venenosas, activar torpedos de comunicação violenta, feroz.

Em quadrado a Neptuno a tentação é vingarmo-nos pela calada… maquinar manhosamente apoiados por um Mercúrio poderoso e espicaçado pelos excessos Neptuno-Jupiterianos. Cuidado, pois, que colhemos o que semeamos e estamos a ter um encontro com o… Destino!

Outubro é estação de eclipses cuja duração mínima são 6 meses: o tempo que demora a Plutão chegar a Aquário, o signo das revoluções.

É também daqui a 6 meses que Saturno chega a Peixes, o signo que recolhe tudo o que foi semeado e devolve o karma. Muito importante pois o que semearmos HOJE, aqui e agora, para este próximo ciclo de meio ano. Encontro com o destino… qual é o seu? O seu propósito de Alma?

Outubro é bastante tenso, pede que o melhor do melhor em nós seja activado: essa Essência Maior que nos chama a Ser.

Júpiter regressa a Peixes, para revermos perdões, fecharmos ciclos com maior consciência… o destino parece compadecer-se connosco…

Saturno (a deixar quadrado de 2 anos com Urano) está a entrar estacionário directo (24 Outubro deslancha): agora é para concretizar as mudanças que desde Junho viemos a cozinhar no caldeirão.

Plutão entra hoje a Directo, na própria Lua Cheia: morte ou renascimento? O que escolhe?! Que mensagem de grande transformação esta.

A Lua está como vimos, em Carneiro, regido esotericamente – nível da Alma - por Mercúrio:

interesse espiritual, necessidade de auto transmutação, capacidade de discernimento, mente inclusiva, sensibilidade, serviço altruísta.

Mercúrio, o mensageiro dos Deuses e construtor da ponte interna, ilumina a mente oferecendo inteligência para avançar no caminho: o dom de saber escolher a atitude (mental-emocional-ativa) que mais convém, a justa medida que reflete o fogo de um Carneiro que já vive a Vida com sentido espiritual.

O Sol como sabemos está em Balança, que é regida exotericamente (personalidade) pela Bela Vénus (que se encontra oculta por detrás dele) e esotericamente (alma) por Úrano.

Na consciência evoluída, o aspecto mental harmonioso de Vénus é capaz de invocar o poder de Urano, a inspiração, "a criatividade cósmica", a mente abstrata, a originalidade dinâmica que desbloqueia a dualidade, graças à descoberta da intenção ou propósito da alma. Urano é a expressão radiante de uma nova realidade” a criar, por cada uma e um de nós.

Assim é. Ámen. OM.

Em doce memória dos mestres amad@s Maria Flávia de Monsaraz e Alan Oken. Muita Saudade.

Desejo abençoada Lunação para o mundo.

Vera Faria Leal