De 13 de maio a 28 de julho

Júpiter, o grande benéfico do zodíaco, leva um ano a transitar em cada signo, porém este ano teve uma rotação atípica e já entrou no signo de Peixes onde é corregente. Júpiter em Peixes vem favorecer, o altruísmo, a bondade.

Peixes é um signo de água. Com um signo de água e Júpiter, temos uma crença mais forte em um poder superior.

Somos mais capazes de atrair sorte e experiências ricas de vida, por meio de nossa intuição, imaginação e compaixão.

Ajudar os necessitados aumenta o nosso prepósito de vida. Mais especificamente, com Júpiter em Peixes, atraímos a maior fortuna quando somos caridosos, carinhosos, dedicados, compassivos, doadores.

Somos mais idealistas e talvez menos ambiciosos no sentido mundano, mais motivados a dar do que a receber.

A fé na bondade básica das pessoas pode trazer circunstâncias positivas ou boa "sorte".

Além disso, pode ser especialmente expansivo para os nascidos sob os signos do elemento Água, como Caranguejo, Escorpião e o próprio Peixes, que ganham uma força extra.

Cristina Candeias