Estará no signo Aquário, opondo-se ao Sol, que ainda está em Leão, e é uma Super Lua, pois está mais próxima da Terra, parecendo maior e mais brilhante, e sentindo-se a sua influência de forma mais intensa. Esta Super Lua irá pôr em destaque a importância de melhorar a relação com os outros sem perdermos a consciência do nosso valor e dos nossos direitos, ajudando-nos a fluir com a vida.

O signo Aquário, no qual a Lua se encontra quando entra na fase de Lua Cheia a 1 de agosto, é o signo do idealismo, com um forte espírito humanitário. Embora Aquário seja, por vezes, rebelde e inconformista, porque busca sempre melhorar o Mundo em que vivemos e porque se envolve ativamente na defesa de causas em que acredita, as suas ações têm por base uma profunda inquietação interior, o idealismo que o move, a profunda reflexão crítica que constantemente faz a respeito a tudo o que nos rodeia.

Nesta Lua Cheia, serão estas interrogações interiores a ganhar uma voz mais expressiva dentro de nós. O Sol, que se encontra em Leão, impele-nos a mostrarmo-nos, a exibirmos orgulhosamente os nossos trunfos, a confiar na vitória, onde quer que seja que investimos as nossas esperanças. A Super Lua Cheia em Aquário, contudo, convida-nos a pensar nos outros, a avaliar as consequências das nossas ações para lá de nós mesmos, e a deixar que o tempo também faça a sua parte, que a vida aja sobre as situações para depurá-las e para que saibamos concentrar a nossa energia no que é realmente importante.

Simbolicamente, Aquário é representado pela figura de um aguadeiro, aquele que transporta a água, e que também sabe fazer jorrar o fluxo de energia cósmica, regando os aspetos da nossa vida que precisam de ser alimentados. Água é vida, e a água está diretamente relacionada com as nossas emoções. A Lua Cheia em Aquário vai ajudar-nos, pois, a deixar fluir as nossas emoções, fazendo-nos libertar do peso do sofrimento, das mágoas, do remorso, da culpa e do medo.

Aquário representa metaforicamente o poder de cura que existe dentro de nós. Ao derramar a água que transporta, a imagem simbólica deste signo ensina-nos o dom da transmutação de energias. Sendo um signo de Ar, Aquário usa a sua capacidade mental para transformar as emoções negativas, não as retendo dentro de si, deixando-as ir para o Cosmos para que se dissolvam e para que em nós só permaneça o que é leve e o que é bom, o que nos faz avançar, o que não nos impele de evoluir.

Todos nós, seja qual for o nosso signo, temos esta energia dentro de nós: a Super Lua Cheia em Aquário vai ajudar-nos a utilizá-la, a recorrer à sabedoria que temos dentro de nós para descarregarmos o peso emocional que transportamos, para transformar as emoções pesadas, deixando ir aquilo que nos dificulta a marcha.

Aquário é também o signo que melhor tem consciência de que tudo está interligado, e de que todos fazemos parte de um só Todo. Por isso, sofremos quando outro sofre. Aquário preocupa-se com o sofrimento do Mundo e sente que não pode ser feliz quando há tantos que sofrem. É aqui que, nesta Super Lua Cheia, entra a energia do Sol em Leão. Ela exalta o poder do amor e lembra que podemos todos sentir o amor dos outros.

Quando uma pessoa emite amor, as outras pessoas sentem, mesmo que inconscientemente, essa vibração. E ela provoca uma cadeia de mudanças, assim como os círculos que uma pedra desenha na superfície da água, em ondas que se propagam até alcançar uma dimensão da qual nós não temos noção. As nossas ações, por pequenas que sejam, têm um profundo impacto na energia universal. As nossas emoções também. É este o nosso poder. É com ele que podemos realmente mudar o Mundo.