A semana começa com duas boas notícias: Marte já se afasta de Plutão e sentimos um grande alívio no que toca ao impulso e à agressividade. Além disso, Vénus já está em Carneiro, depois de um longo período em retrogradação e em conjunção com Saturno. As relações deixam de estar sob pressão e 8 dos 12 signos sentem um grande alívio: Touro, Leão, Escorpião e Aquário, e Gémeos, Virgem, Sagitário e Peixes. A vida segue agora a um ritmo mais acelerado.

A Lua entra na fase Crescente durante toda a semana, a indicar um período propício para continuar a semear e dar seguimento ao que iniciámos há cerca de uma semana. Não enfrentaremos grandes obstáculos, salvo a pressão que Júpiter em Gémeos começa a receber de Saturno em Peixes. Os nossos sonhos e projetos podem precisar de um alinhamento mais rigoroso com os limites impostos pela realidade.

Mercúrio em Carneiro recebe um excelente aspeto de Júpiter em Gémeos, sinalizando dias de boas trocas intelectuais e acordos, que podem dar origem a novas ideias de projetos e até a negociações e assinatura de contratos. O período é excelente para iniciar um novo curso ou fazer uma agradável viagem cultural. A vida social torna-se mais aprazível, com oportunidades para fazermos novas amizades e renovarmos as antigas.

O Sol junta-se a Urano em Touro e poderemos ser surpreendidos por notícias inesperadas que podem envolver a nossa vida pessoal ou profissional. O período pode ser libertador e marcar o início de uma nova fase. Teremos oportunidades para quebrar correntes que nos aprisionam, romper com pessoas e situações tóxicas. É um tempo em que um agradável sentimento de liberdade pode invadir-nos, após meses em que atuámos e reagimos com limitações.

Mercúrio entra em Touro e tornamo-nos mais sensatos no planeamento e execução de projetos pessoais e profissionais. As relações tornam-se mais sérias e estáveis. Pode ser um bom período para acordos e negociações de planos e projetos. Contratos podem ser assinados com segurança. A estratégia para novos ganhos ganha força e destaque. Estaremos mais equilibrados nos gastos e ponderados nos passos a dar para aumentar os nossos rendimentos e lucros.

Saturno caminha para a saída de Peixes e recebe um excelente aspeto de Urano, que também se prepara para deixar Touro. Vamos sentir uma grande mudança de energia com a transição de signo destes dois importantes planetas. Saturno entra em Carneiro no dia 25 deste mês e Urano entra em Gémeos a 7 de julho. Ambos permanecem poucos meses nestes signos, mas já poderemos sentir, se estivermos atentos, às mudanças que teremos de enfrentar nos próximos anos a nível pessoal e social. Novos tempos aproximam-se e todos devemos estar preparados para as grandes mudanças que virão. Adaptação é a palavra-chave que vai ressoar fortemente neste e no próximo ano.