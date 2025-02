Júpiter é o planeta mais benéfico do zodíaco, aquele que traz presentes, abre portas e nos surpreende com boas notícias. Tudo o que esteve estagnado nos últimos meses ganha agora um novo impulso, avançando em direção à resolução. A sorte volta a sorrir para muitos!

Estando em Gémeos, Júpiter estimula os estudos superiores, a espiritualidade e projetos que nos levam ao crescimento e à expansão em todas as áreas da nossa vida.

Na quarta-feira, a Lua continua o seu ciclo, entra na fase Crescente em Touro, junta-se a Úrano e forma um excelente aspeto com Marte em Caranguejo. Com isso, todos os projetos iniciados há uma semana ou mesmo há alguns meses dão agora um novo passo. Algo inesperado pode acontecer nesta fase lunar, por isso, mantenham-se atentos e flexíveis. Estaremos mais assertivos e determinados a alcançar os nossos objetivos, especialmente os relacionados com a vida prática, o dinheiro e o trabalho.

Úrano também está direto em Touro, depois de meses em retrogradação, e acelera os nossos projetos e planos, tanto a nível pessoal como profissional. Vejam em que casa do vosso mapa astral se encontra Aquário, o signo regido por Úrano, e percebam que área da vossa vida será mais impactada e ganhará um novo ritmo. Podemos esperar acontecimentos inesperados e situações fora do comum que, inevitavelmente, nos irão impulsionar para o futuro.