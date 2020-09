Estamos mais voltados para nós próprios e mais preocupados com as situações que não podemos controlar, sendo um período favorável ao desenvolvimento de novas competências, a aprendizagens e a tudo aquilo que possa deixar-nos mais fortes e mais capazes.

Setembro é o nono mês do ano, e a energia do número 9 está sempre associada ao amadurecimento e ao completar de ciclos. A Carta de Tarot número 9 é a carta O Eremita, que nos fala de introspeção como forma de ganhar maior conhecimento. Este mês é, de facto, propício à reflexão e à ponderação, obrigando-nos a abrandar o ritmo, à medida que o verão se despede e o outono se aproxima, e a avaliar as nossas ações, organizando melhor as nossas rotinas e a nossa vida, para que possamos avançar de forma mais segura, ainda que seja mais lenta. O Eremita traz na mão uma lanterna, lembrando-nos que há dentro de nós uma luz que nos serve de guia e que nunca se apaga, sejam quais forem as situações com que nos deparamos.

O mês de setembro começa sob a influência da Lua Cheia em Peixes, que ocorre no dia 2. Esta Lua Cheia tem uma forte carga espiritual, deixando-nos mais introspetivos. Peixes tem uma forte conexão ao mundo do inconsciente, a tudo aquilo que sentimos e intuímos, mesmo que não compreendamos de forma racional.

Esta Lua Cheia oferece-nos a oportunidade de conexão com o mais íntimo de nós, permitindo-nos compreender melhor qual é o sentido da nossa vida, aquilo que nos move, o que nos faz sentir mais próximos de quem na verdade somos. É uma excelente Lua para fazer pedidos ao Universo, para estarmos mais tempo a sós com os nossos pensamentos, para procurarmos também estar mais com quem amamos e com tudo aquilo que anima o nosso coração. Podemos receber mensagens do Universo ou dos nossos guias espirituais e Anjos protetores, pois estamos mais despertos para as suas mensagens.

Uma vez que no final de agosto Marte formou uma poderosa quadratura com Saturno, e que esse aspeto influencia a nossa energia durante o resto do ano, é natural que nos sintamos ainda um pouco tensos e até perdidos, pois a Lua Cheia amplifica os sentimentos e, já que Marte em quadratura a Saturno torna mais vívidas as limitações e acentua as preocupações, é provável que estejamos mais vulneráveis e inquietos.

Nesse sentido, este período requer que tenhamos mais paciência connosco mesmos e com os outros, que sejamos mais compreensivos e compassivos, especialmente por volta do dia 9, quando Marte fica retrógrado. Marte continua no signo Carneiro, o que faz com que a sua energia seja mais intensa e até explosiva.