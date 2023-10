Conte com revelações inesperadas, segredos revelados e uma mudança de perspetiva em relação a algumas situações que assumem um papel de destaque no nosso dia-a-dia. Este período é especialmente propício à transformação interior e, se a um nível mais prático e quotidiano as situações tendem a manter-se tal como estão, dentro de nós há uma profunda mudança que pode fazer-nos tomar decisões com um forte impacto no nosso presente e futuro.

A energia de transformação é evidenciada não só pelos eclipses, que podem desencadear situações que vêm abanar as nossas estruturas internas e redirecionar-nos no nosso percurso, mas também porque Plutão, o planeta associado à metamorfose, ao renascimento a partir das cinzas, à transformação interior, deixa de estar retrógrado no dia 10, o que faz com sintamos maior necessidade de seguir em frente e deixar para trás, por mais que isso nos custe, aquilo que nos mantém presos a um passado que não nos oferece perspetivas futuras.

O Sol entra no signo Escorpião no dia 23 e, sendo este signo regido por Plutão, este trânsito solar convida-nos a proceder às mudanças que forem necessárias e dá-nos a coragem para mergulhar nas profundezas do nosso ser e resgatar a nossa força e o nosso poder pessoal.

Marte, o planeta que, antes de Plutão ser descoberto, era o regente de Escorpião, também vai transitar por este signo, destacando ainda mais a energia que já é bastante dominante e evidente. Marte em Escorpião, a partir do dia 12, deixa-nos mais corajosos e aguerridos, mas também mais intempestivos e impetuosos, havendo maior risco de assumir posturas violetas e de ter reações explosivas face aos assuntos do dia-a-dia. O ciúme e o sentimento de posse são outros dos aspetos negativos que Marte em Escorpião alimenta, pelo que devemos ter o cuidado redobrado de evitá-los.

O eclipse solar ocorre no dia 14, com a Lua Nova em Balança, e pode ajudar-nos a ver de forma mais clara o que não está em equilíbrio na nossa vida, as injustiças que toleramos, as situações que nos tiram poder de decisão e em que circunstâncias calamos a nossa voz e nos deixamos dominar pela vontade de terceiros ou pela força das circunstâncias. A segunda metade do mês será como um grito de afirmação pessoal, fazendo-nos a pouco e pouco ganhar terreno nas nossas metas e nos nossos propósitos e dando-nos a autoconfiança necessária para nos afirmarmos, doa a quem doer.

No final do mês, o eclipse lunar em Touro, que ocorre com a Lua Cheia no dia 28, vem ajudar-nos a encerrar um ciclo, permitindo-nos "arrumar" assuntos que se destacaram na nossa vida desde 2021. O mês termina sob maior energia pessoal, fazendo-nos confiar que o Universo sabe o que faz e que aquilo que sai da nossa vida já cumpriu o propósito com que veio participar nela.