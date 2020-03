Este é o mês em que todos os anos começa um novo ano astrológico, sendo dominante a energia de renovação - temos, agora, a oportunidade de mudar de direção e começar de novo, se não estamos satisfeitos com o que obtivemos até aqui.

Um dos acontecimentos mais marcantes deste mês, no que aos astros diz respeito, é o facto de Saturno mudar de signo. Este planeta é de trânsito lento (porque descreve uma órbita grande) e, por isso, demora cerca de dois anos e meio em cada signo. De cada vez que Saturno muda de signo, cria, com esse movimento, uma espécie de onda energética que se manifesta de uma forma talvez subtil, quase impercetível, mas que desencadeia mudanças muito profundas e, em muitos casos, irreversíveis.

Saturno esteve em Capricórnio, o signo do qual é regente, desde 2017. Este ano irá entrar em Aquário, e começa por fazê-lo em Março, o que nos dá uma antevisão do impacto que este acontecimento terá na nossa vida e do significado que este trânsito assumirá para cada um de nós em particular. Saturno ainda voltará a Capricórnio, devido ao movimento retrógrado, e só em Dezembro sairá definitivamente deste signo.

Uma vez que Saturno está associado a questões cármicas, isto é, a assuntos que trouxemos por resolver de outras vidas e a lições específicas que a vida nos apresenta, a mudança de signos deste planeta significa, para muitos de nós, o final de um ciclo.

Que situação ocupou um papel de destaque na sua vida desde 2017? Quais foram os assuntos que exigiram maior atenção da sua parte, nos últimos três anos? Saturno traz ao de cima questões cármicas, por isso é bastante provável que tenha sido confrontado com uma lição que faz parte da missão da sua alma.

Seja qual for a área específica da sua vida que foi ativada pela passagem de Saturno por Capricórnio, chegará agora, com a saída de Saturno deste signo, ao final de um ciclo. Antes de encerrar esse capítulo terá de prestar provas - será que aprendeu devidamente a lição? Estará apto a avançar para uma vibração mais elevada?

Preste especial atenção ao que surge na sua vida nos dias que rodeiam o dia 21 de Março, quando Saturno entra em Aquário - eles dão-lhe pistas importantes a respeito do que tem à sua espera nos próximos três anos aproximadamente.

Antes dessa data haverá outras mudanças astronómicas que, sendo de menor impacto, visam preparar caminho para o que aí vem.

Na primeira semana de Março Vénus formou um aspeto tenso com Saturno, o que nos pode ter trazido um certo "peso", fazendo-nos sentir responsáveis por tudo e por todos ou que, por outro lado, nos deixou a sentir sozinhos, como se ninguém à nossa volta nos compreendesse ou como se a vida não correspondesse às nossas expetativas.

A Lua Cheia em Virgem, no dia 9, pode trazer ao de cima emoções que se encontravam escondidas, e que agora afloram à superfície para que possam ser libertadas e curadas. Os signos Virgem, Peixes, Gémeos e Sagitário são aqueles que podem sentir os efeitos desta Lua de forma mais intensa. Apesar de as emoções se exacerbarem neste período, ele traz também uma corrente criativa muito positiva, que deve aproveitar dando largas à imaginação e apostando mais na expressão artística.

Sob a influência desta Lua Cheia é, também, mais fácil visualizar e manifestar os nossos desejos, dando-lhes forma até que eles se tornem reais.

A Lua Cheia em Virgem ajuda, também, a compreender melhor as situações, já que o poder de análise estará em destaque. Questões relacionadas com a saúde estarão no topo das prioridades, sendo também mais fácil detetar padrões que se repetem de forma negativa na nossa vida.

No dia 10 de Março Mercúrio deixa de estar retrógrado, o que nos permite avançar com maior firmeza em direção à concretização dos nossos objetivos. Aproveite aquilo que a vida lhe ensinou nas últimas semanas e aplique esses conhecimentos de forma mais astuta na sua vida. O que é que as situações lhe mostraram? Que revelações teve? O que o deixou surpreendido? A resposta a estas questões vai ajudá-lo a compreender de que forma deve orientar os seus passos, para que agora, que Mercúrio já não está retrógrado, possa resolver questões que estavam pendentes e desenvencilhar-se de assuntos que teimam em não o deixar avançar.

No dia 20 de Março temos o Equinócio da Primavera, que marca o início de um novo ano astrológico e a entrada do Sol em Carneiro. Uma vez que esta data marca o começo de um novo ciclo (durante muito tempo, antes de usarmos o calendário gregoriano, este era, efetivamente, o início do ano), temos agora uma energia de renovação, que nos ajuda a recuperar a motivação e a abraçar com garra os novos desafios. Este é um bom período para arregaçar as mangas e deitar mãos à obra, avançando com o que quer que tenha de ser feito.