Estes dois acontecimentos despoletaram processos profundos de mudança, os quais tendem a ganhar avanço ao longo do mês de maio.

Plutão é o responsável pelas grandes transformações interiores e também em questões de poder e a nível coletivo e, estando retrógrado, obriga-nos a rever assuntos que mexem connosco mais do que gostaríamos de admitir, que vêm muitas vezes alterar aspetos muito íntimos e profundos da nossa identidade. Os eclipses ajudam-nos a ajustar melhor o caminho que estamos a seguir e, por isso, muitas vezes desencadeiam acontecimentos totalmente inesperados, que visam colocar-nos no rumo certo.

Tenha em atenção que estas mudanças e estes processos não ocorrem no dia em que ocorrem os movimentos planetários. Trata-se de desenvolvimentos lentos, progressivos e demorados, dos quais regra geral só nos damos conta quando olhamos para trás, meses depois, e percebemos que tanta coisa mudou na nossa vida e, sobretudo, dentro de nós.

O eclipse parcial solar de dia 30 de abril pode ter desencadeado um processo de evolução interior, que nos ajuda a reavaliar melhor as bases nas quais assenta a nossa segurança emocional e material. Os seus efeitos continuarão a ser sentidos ao longo dos próximos meses, pois trata-se de um processo lento, e serão intensificados pelo eclipse lunar total, no dia 16 de maio, com a Lua Cheia em Escorpião.

A Lua Cheia em Escorpião é, por si só, energeticamente muito intensa, já que este signo prima pelo excesso, nada nele é comedido.

As emoções exaltam-se, os sentimentos são postos em destaque e pode mesmo haver explosões abruptas, discussões inesperadas que vêm alterar drasticamente o curso que os acontecimentos estavam a seguir. Porque vem acompanhada por um eclipse lunar, é ainda mais poderosa e pode ser difícil manter a calma neste período. Conte com insónias, problemas afetivos e dificuldade em controlar as suas emoções. Pode sentir que elas são tão fortes que não lhe cabem no peito.

Os eclipses contêm sempre uma faceta de revelação de algo que estava escondido. Pode tomar conhecimento de factos que desconhecia, e que são importantes para fundamentar as suas decisões em assuntos importantes na sua vida, ou pode descobrir dentro de si sentimentos de que ainda não se tinha apercebido. Uma vez que o Destino está sempre em destaque nos eclipses, pode também ser confrontado com situações que estão diretamente relacionadas com o seu propósito nesta vida, e com o papel que veio cumprir.

Este eclipse chega 6 dias depois de um dos acontecimentos mais importantes, a nível astrológico, deste ano: a entrada de Júpiter em Carneiro, que acontece no dia 10 de maio.

Júpiter é o planeta associado à expansão e à sorte e, ao voltar ao primeiro signo do Zodíaco, onde não passava há 12 anos, começa um novo ciclo. Carneiro destaca-se pelo seu dinamismo e pela sua garra, recebendo muito bem a energia de Júpiter, o que nos traz um período muito favorável para avançar com projetos pessoais e profissionais, para relacionamentos e para tudo o que nos ajude a evoluir, a avançar, a concretizar metas. Em outubro deste ano Júpiter ainda voltará ao signo Peixes, porque entretanto ficará retrógrado mas, até lá, teremos pela frente um período que nos incentiva a ir em frente, mesmo que sintamos medo, sem deixar que ele nos paralise.

É, portanto, com esta energia de garra e determinação que nos chega o eclipse lunar de maio, no dia 16, o qual pode representar uma explosão dentro do nosso coração, ajudando-nos a tomar decisões que receávamos, ou a ver com nitidez e clareza aquilo que não conseguíamos definir.

Ao longo do mês o Sol atravessa o signo Touro, que nos incentiva a construir algo que seja duradouro. O signo Touro é regido por Vénus, que entra no signo Carneiro logo no dia 2 de maio, intensificando as paixões e a garra com que abraçamos os nossos sonhos.

No mesmo dia em que Júpiter entra em Carneiro, o dia 10 de maio, Mercúrio fica retrógrado. Essa energia, conhecida pelos atrasos que provoca e contratempos que pode trazer, ajuda-nos a refrear os nossos impulsos e obriga-nos a avaliar melhor as situações. Mercúrio fica retrógrado estando em Gémeos, um dos signos de que é regente, e passará para o signo Touro antes de voltar a estar direto, no dia 3 de junho. Mercúrio retrógrado em Gémeos faz-nos questionar e estar mais atentos a pormenores que à primeira vista não conseguiríamos detetar, mas também atrapalha a comunicação e faz com que as mensagens possam não ser devidamente recebidas.

No dia 20 de maio, o Sol deixa o signo Touro para entrar no signo Gémeos, ampliando a vontade de expandir horizontes e motivando-nos a procurar alargar os nossos conhecimentos. O Sol em Gémeos traz otimismo e, juntando a esta energia o facto de Júpiter estar em Carneiro, vai ajudar-nos a clarificar melhor o caminho a seguir para pormos em prática as nossas ideias e darmos vida aos nossos projetos e sonhos.

No dia 24 de maio, Marte, o planeta da ação, entra no signo Carneiro, de que é regente, juntando a sua energia à de Júpiter e Vénus, que também estão neste signo. Terminamos o mês com muita garra e determinação para avançar, embora seja necessário ter em conta que também nos encontramos mais impulsivos e, por outro lado, mais explosivos.

O mês termina com a Lua Nova em Gémeos, no dia 30, que traz uma energia de libertação e que pode desencadear epifanias, trazendo-nos esclarecimentos, revelações e uma maior nitidez na forma como vemos as situações e compreendemos que a essência de toda a vida é, sempre, a mudança.