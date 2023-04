A primeira semana do mês traz-nos boas oportunidades para termos maior clareza sobre questões importantes e superar dificuldades que nos impedem de avançar.

Mercúrio deixa Carneiro e transita para o signo Touro, logo no dia 3, o que tende a influenciar-nos deixando a nossa mente menos ansiosa por alcançar resultados e menos agitada e sedenta de ação, e fazendo-nos avaliar as situações com ponderação. Mercúrio em Touro concentra-se no trabalho que é preciso ser feito, quer seja a nível profissional, quer seja na vida privada, mas não tem pressa em alcançar metas, porque sabe que todos os resultados sólidos levam tempo a ser conquistados.

No dia 5, o Sol forma uma conjunção com Quíron, o asteroide ligado às nossas feridas interiores, o que nos ajuda a compreender melhor alguns aspetos das nossas mágoas e a relativizá-las, aceitando que algumas situações nunca serão resolvidas porque não dependem apenas de nós mas, através delas, podemos usar aquilo que aprendemos como força e capacidades de que dispomos para enfrentar melhor o que a vida nos traz.

Logo a seguir a este aspeto, que pode ter um efeito benéfico sobre nós, ajudando-nos a superar dores e feridas antigas, no dia 6 temos a Lua Cheia em Balança, que se opõe ao Sol em Carneiro e que clarifica na nossa mente aquilo que são as nossas fronteiras, os nossos limites, até onde aceitamos ir e até onde permitimos que os outros vão, no que diz respeito ao nosso espaço individual. Esta Lua Cheia pode fazer-nos debater com questões ligadas à nossa relação com os outros e ao nosso espaço individual, às nossas vontades e à forma como elas se articulam com as pessoas que nos são mais próximas.

Esta primeira semana de abril favorece a autocura e a superação de situações que nos limitam, e pode trazer-nos epifanias e mensagens importantes ligadas aos nossos relacionamentos.

O dia 11 de abril será um dos mais auspiciosos do ano, porque o Sol encontra-se numa conjunção com Júpiter, o planeta da sorte, da abundância e da expansão.

Aproveite esta energia e defina as suas metas e objetivos, avance com um projeto pessoal ou dê um passo importante em relação a algo que tem muito valor para si. Esta energia é rara e particularmente benéfica, e tudo aquilo que for iniciado nesta data terá uma proteção especial, quer se trate de um relacionamento, um contrato, um trabalho ou um projeto, entre outras coisas.

No mesmo dia Vénus entra no signo Gémeos, espicaçando a nossa mente e deixando-nos mais atrevidos e descontraídos na expressão dos nossos afetos, mas também mais acutilantes com as nossas palavras.

No dia 14, Saturno, o planeta do amadurecimento, forma um sextil (aspeto harmonioso) com o Nodo Lunar Norte, que diz respeito à nossa missão de vida, o que significa que podemos dar passos importantes no sentido de irmos ao encontro do nosso maior propósito, e também que podemos tomar uma decisão ou assumir uma postura que são fruto de amadurecimento interior. Estamos mais empenhados em honrar os nossos compromissos e mais determinados a fazer aquilo que é necessário para que possamos obter o que ambicionamos.

No dia 20 de abril temos a Lua Nova em Carneiro, que é a segunda Lua Nova neste signo que ocorre este ano, e que vem acompanhada por um eclipse solar total, que é muito importante porque é o primeiro deste ano e porque dá início a uma sequência de eclipses que irão decorrer com o Sol e a Lua nos signos Carneiro e Balança. Existe, neste evento astrológico, uma forte carga energética associada à ideia de fim de um ciclo e de início de outro.

Algo que começou na primeira Lua Nova em Carneiro (a 21 de março) pode ter agora um fim mas, ao mesmo tempo, pode haver um importante esclarecimento sobre uma situação e o início de um novo processo, que irá ocupar um lugar de destaque nas nossas vidas ao longo dos próximos meses. Uma nova pessoa pode entrar na sua vida, ou poderá começar uma nova fase a nível profissional, por exemplo. No mesmo dia, horas depois da Lua Nova, o Sol deixa Carneiro e entra no signo Touro, trazendo solidez e consistência às sementes que Carneiro plantou.

Os eclipses solares estão ligados ao nosso sentido de identidade e trazem-nos, muitas vezes, informações relacionadas com quem somos ou que, de alguma forma, nos fazem vermo-nos a nós próprios de outra forma. As datas próximas dos eclipses também são especialmente favoráveis para definir metas e fazer pedidos.

Assim, depois da cura interior que a primeira semana de abril favoreceu, a segunda e a terceira semanas são especialmente favoráveis para definir intenções e pedir ao Universo aquilo que mais deseja alcançar.

Atenção! O dia 20 de abril pode ser especialmente tenso porque, para além da Lua Nova e do eclipse solar total, Plutão forma uma quadratura (aspeto tenso) com o Sol e a Lua, o que pode gerar conflitos, impaciência e dificuldade em tolerar pontos de vista diferentes do seu. No mesmo dia, Marte forma um aspeto harmonioso com Úrano, o que faz com que da conjugação de todas estas forças resulte uma energia que nos ajuda a afastar obstáculos e a tomar atitudes que exigem uma boa dose de coragem, e que são necessárias para que possamos avançar.

Mercúrio fica retrógrado no dia 21 de abril e obriga-nos a estar mais atentos às questões burocráticas e a assuntos ligados a bens e a contratos. Pela primeira vez desde janeiro teremos um planeta retrógrado, o que introduz uma nova dinâmica energética.

A 24 de abril o Sol forma uma conjunção com o Nodo Lunar Norte e isso pode ajudar-nos a esclarecer algumas situações que se destacaram na nossa vida no último ano e meio. Os Nodos Lunares estão prestes a mudar de signos e, à medida que o Nodo Lunar Norte se despede do signo Touro, onde está desde janeiro de 2022, tende a trazer-nos as justas e merecidas recompensas pelas lições que superámos ao longo deste período.

Em resumo, a energia de abril tem um forte potencial de transformação. Tendencialmente calma, é uma energia que oferece algumas oportunidades de cura e que pode trazer ao nosso encontro pessoas e situações que nos ajudam a superar dificuldades bem enraizadas na nossa vida, mágoas profundas e bloqueios que nos acompanham há muito tempo. Os dias 11, 21 e 24 podem ser especialmente marcantes.