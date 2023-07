Veja no Sapo Zen o vídeo com as previsões para todos os signos

A semana começa com a efeméride da Lua cheia no eixo Aquário/Leão, assim as nossas emoções e reações tendem a ser exageradas, tendência à impulsividade.

Está a decorrer o ciclo solar para os nativos

de Leão.

O Sol desafia Júpiter. Temos tendência a ter comportamentos compulsivos. Queremos diversão, viajar, passear.

A semana pode ser exigente em termos relacionais, Vénus retrógrada tem um encontro com Úrano.

Esta semana precisamos de trabalhar a paciência, controlar a impulsividade, de modo a evitar roturas em termos relacionais.

Dificuldades: Touro-Leão-Balança- Aquário.

Marte tem conversas amistosas com Júpiter e confere acréscimo de energia, boa disposição. As iniciativas são coroadas pela sorte.

Facilidades: Virgem-Touro-Capricórnio.

Desejo a todos uma Feliz Semana,

Cristina Candeias