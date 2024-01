Veja no Sapo Zen o vídeo com as previsões para todos os signos

A semana inicia com a Lua no intenso signo de Escorpião. Estamos mais exigentes, mais coléricos e possessivo. Precisamos de controlar os nossos afetos.

Marte acabou de entrar no signo de Capricórnio, onde está exaltado! As nossas ações são meticulosamente analisadas.

Marte tem conversas amistosas com Júpiter, a favorecer o concreto a realidade, a parte material.

Facilidades: Touro – Virgem - Peixes.

Mercúrio e Vénus dançam no leve signo de Sagitário, a trazer a leveza e boa disposição. A vida flui com mais facilidade.

Júpiter direto, está a beneficiar os signos de terra!

Plutão a 29 graus de Capricórnio, prepara-se para despedir-se deste signo, e entrar em Aquário.

Dificuldades: Último dia de Carneiro, Balança, Caranguejo, Capricórnio.

Dia 11 temos a efeméride da Lua Nova em Capricórnio, que corresponde a um novo ciclo onde será proveitoso o semear de novas sementes.

Desejo a todos uma semana Feliz

Cristina Candeias